3-4 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится IX Суперфинал международного проекта «Салют Талантов» Artcon Music фестивального сезона 2018-2019 гг.

Международный проект «Салют Талантов» - это учреждённая в 2008 году система престижных международных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества, совмещенных с обширной экскурсионной программой. В течение учебного года проводится серия фестивалей-конкурсов в различных городах России, стран СНГ, Европы и Азии. К участию в Суперфинале ArtCon Music допускаются творческие коллективы и солисты – только лауреаты I степени любого из фестивалей-конкурсов, прошедших в течение фестивального сезона как в рамках проекта «Салют Талантов», так и в рамках других фестивальных проектов.

В этом году в рамках Суперфинала перед зрителями выступят более 750 юных талантов из 76 различных городов России, Азербайджана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана, Финляндии, Чехии, Эстонии, Германии.

Программа IX Суперфинала международного проекта «Салют Талантов» Artcon Music

4 октября 2019

Место проведения: Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., д. 5/2)

10:30 Открытие образовательно-развлекательного форума для детей, педагогов и родителей.

В рамках Форума на различных конференц-площадках отеля «Санкт-Петербург» пройдут выступления спикеров на следующие темы:

- «Коммуникация как основа успеха жизни»

- «Как воспитывать ребёнка в эпоху гаджетов?»

- «Как правильно спорить и аргументировать свою позицию»

- «Как стать настоящим лидером и вести за собой команду?»

- «Супер способность управления своими и чужими эмоциями»

- «Разговор с родителями: как помочь ребёнку понять, кто он и кем он станет?» и многие другие.

Спикерами Форума являются: команда школы комплексного развития «mALTa», преподаватели школы «Skyeng», преподаватели школы «Startup Junior» и др.

19:00 Вручение премии «ТОП-10» лучших исполнителей в области музыкального детского творчества.

Среди приглашённых гостей Премии:

Татарников Михаил Петрович - Российский дирижёр, в прошлом главный дирижёр и художественный руководитель Михайловского театра, обладатель приза высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»

Бубельников Павел Аронович - Народный артист России, член Союза театральных деятелей России, приглашённый дирижёр Мариинского театра, профессор кафедры оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

Горячева Елена Ивановна - экс-главный хормейстер Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, обладатель Ордена Дружбы, Большой золотой медали Евросоюза "За заслуги в области развития хорового искусства", Народная артистка России.

Татьяна Буланова - двукратная обладательница Национальной российской премии "Овация", популярная певица, актриса, телеведущая, Заслуженная артистка России.

Петренко Андрей Александрович - Главный хормейстер Мариинского театра, Заслуженный деятель искусств России.

Гергиева Лариса Абисаловна - Художественный руководитель Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета и «Академии молодых певцов» Мариинского театра, член Международной ассоциации экспертов по вокалу, оперный режиссер, пианистка, Народная артистка Украины, Народная артистка России.

Вход на мероприятие - свободный!