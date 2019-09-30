Новый клубный сезон FAT VIBEZ Records

FAT VIBEZ Records начинает новый клубный сезон открытием традиционных вечеринок в клубе Архив Зингеръ.

Всю ночь только жирные вибрации от резидентов и друзей лейбла. Breakbeat, UK Garage, 2Step, Speed Garage, Future Jungle, андеграундная клубная атмосфера в самом центре Петербурга, глубокий бас и конечно же пати пипл, играющие главную роль на вечеринках от FAT VIBEZ Records.

Outselect, Timij, Iva, Virtus, Shinder, Bait Tunes, Levice

FAT VIBEZ Session

Дата: 28.09.19

Архив Зингеръ, Конюшенная пл. 2

м. Невский проспект

Начало: 23:30

Предварительная продажа билетов по 400 RUB: timepad.ru

Цена билета на входе 500 RUB.