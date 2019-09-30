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Новый клубный сезон FAT VIBEZ Records

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29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
FAT VIBEZ Records начинает новый клубный сезон открытием традиционных вечеринок в клубе Архив Зингеръ.

FAT VIBEZ Records начинает новый клубный сезон открытием традиционных вечеринок в клубе Архив Зингеръ.

Всю ночь только жирные вибрации от резидентов и друзей лейбла. Breakbeat, UK Garage, 2Step, Speed Garage, Future Jungle, андеграундная клубная атмосфера в самом центре Петербурга, глубокий бас и конечно же пати пипл, играющие главную роль на вечеринках от FAT VIBEZ Records.

Outselect, Timij, Iva, Virtus, Shinder, Bait Tunes, Levice

FAT VIBEZ Session
Дата: 28.09.19
Архив Зингеръ, Конюшенная пл. 2
м. Невский проспект
Начало: 23:30

Предварительная продажа билетов по 400 RUB: timepad.ru
Цена билета на входе 500 RUB.

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