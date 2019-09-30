Новый клубный сезон FAT VIBEZ Records

FAT VIBEZ Records начинает новый клубный сезон открытием традиционных вечеринок в клубе Архив Зингеръ.
Всю ночь только жирные вибрации от резидентов и друзей лейбла. Breakbeat, UK Garage, 2Step, Speed Garage, Future Jungle, андеграундная клубная атмосфера в самом центре Петербурга, глубокий бас и конечно же пати пипл, играющие главную роль на вечеринках от FAT VIBEZ Records.
Outselect, Timij, Iva, Virtus, Shinder, Bait Tunes, Levice
FAT VIBEZ Session
Дата: 28.09.19
Архив Зингеръ, Конюшенная пл. 2
м. Невский проспект
Начало: 23:30
Предварительная продажа билетов по 400 RUB: timepad.ru
Цена билета на входе 500 RUB.