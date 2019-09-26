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» » Анонс сезона Камерного театра Малыщицкого

Анонс сезона Камерного театра Малыщицкого

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52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
30-й сезон станет сезоном современной пьесы!

5 сентября Камерный театр Малыщицкого открыл юбилейный, 30-й театральный сезон последней премьерой театра - «Чайка» в постановке Петра Шерешевского. И мы хотим рассказать о том, чем сезон 2019/2020 будет отличаться от предыдущих, чем мы будем радовать своих зрителей. «Чайка» А.П. Чехова – одна из самых востребованных отечественных пьес, в этом году мы будем открывать своего Чехова среди наших современников. Основатель театра – Владимир Афанасьевич Малыщицкий много работал с драматургией современников, создавал инсценировки произведений писателей, живших с ним в одно время. Мы решили продолжить эту тенденцию, поэтому 30-й сезон станет сезоном современной пьесы!

Затактом к нему можно считать читки пьес из шорт-листа драматургического конкурса «Старый конь», которые прошли в конце прошлого сезона на нашей площадке. В этом сезоне мы планируем продолжить это сотрудничество, и сделать полноценную лабораторию с молодыми режиссерами. Кроме того, мы планируем запустить образовательную программу с лекциями о современной драматургии и других театральных трендах. Первая лекция – 7 октября в 19.00 будет посвящена современной драматургии.

Но самое главное, конечно, спектакли. КТМ выпустит в этом сезоне три премьеры: в начале декабря Вера Попова поставит «Билли Каспер» по пьесе Алексея Житковского, который перерабатывает подростковый роман Барри Хайнса «Пустельга для отрока»;  второй премьерой сезона, в середине марта, станет «Дания - тюрьма» - камерную пьесу Аси Волошиной представит главный режиссер театра Петр Шерешевский; к концу сезона планируется еще одна постановка - «Герб города N» Светланы Баженовой, над которой также работает Петр Шерешевский.

Помимо спектаклей, театр продолжит участвовать в культурной жизни Санкт-Петербурга. Спектакль Дениса Хусниярова «Черное/Белое» 29 сентября примет участие в фестивале, посвященному 25-летию мастерской С.Я. Спивака. Также планируются новые акции с участием артистов КТМ, направленные на освоение городского пространства.

Анонс сезона Камерного театра Малыщицкого   

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