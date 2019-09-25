Премьера музыкального спектакля «Золушка»

Все мы выходцы из детства. Часто детские впечатления во взрослой жизни вырастают во что-нибудь волшебное, интересное и неожиданное. Загадка сказки Шарля Перро «Золушка» в том, что вот уже более 400 лет она не может оставить равнодушными ни взрослых, ни юное поколение, ни малышей. История несчастной сироты, которая своим трудолюбием и кротким нравом заслужила в жизни счастье, покоряет сердца людей всего мира.

Малый музыкальный театр представляет Вашему вниманию свою версию великой сказки Перро, насыщенную динамичной музыкой, танцами, замечательным вокалом и прекрасной актёрской игрой. В сценическом оформлении сочетается стиль эпохи барокко и современности, а интерьеры дворца Зинаиды Юсуповой служат наилучшим фоном для легендарной сказки. Создатели постарались бережно сохранить сюжет и мораль «Золушки», наполнив её при этом искрометными шутками, современными репризами и злободневными диалогами. Так что скучно не будет никому: маленькие зрители будут сопереживать трогательной героине, а взрослые узнавать в ситуациях вечной сказки сегодняшний день и ностальгировать по ушедшему детству. Хотя, кто знает? – иногда взрослые нуждаются в сказке даже больше, чем дети…

В общем, как говорят привратники сказочного королевства: «Приходите, не забудьте! Честное слово, не пожалеете!»

Режиссер-постановщик: Василий Заржецкий

Кастинг-директор: Алексей Сазонов.

Балетмейстер: Ольга Красных

Директор: Оксана Селина

Адрес: Литейный пр.д.42. ДВОРЕЦ ЗИНАИДЫ ЮСУПОВОЙ

29 сентября в 18.00