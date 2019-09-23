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» » Открытие выставки «Югра на рубеже эпох. Земля Ханты-Мансийская в рисунках В. А. Синани»

Открытие выставки «Югра на рубеже эпох. Земля Ханты-Мансийская в рисунках В. А. Синани»

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17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Югра на рубеже эпох. Земля Ханты-Мансийская в рисунках В. А.

1 октября 2019 года в 17 часов в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Югра на рубеже эпох. Земля Ханты-Мансийская в рисунках В. А. Синани».

Основу экспозиции составили работы талантливого советского художника Вадима Александровича Синани. Ленинградский художник побывал в Ханты-Мансийском автономном округе в составе экспедиций в 1939 и 1948-1949 гг. – в годы, предшествующие началу активного освоения сибирских газовых и нефтяных месторождений.

Западная Сибирь долгое время оставалась труднодоступной территорией. Неслучайно именно в город Березов был сослан опальный А. Д. Меншиков, первый губернатор Петербурга. До 1950-х гг. местное население промышляло охотой и рыболовством. Ведущей в регионе была лесная промышленность. Открытие месторождения газа и нефти преобразило регион, круто изменив как траекторию его развития, так и его место среди областей СССР.

Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ является развитым регионом. Вклад его в экономику современной России невозможно переоценить. Примечательно, что мэр Москвы Сергей Собянин родом из тех мест, куда в середине XX века приехал вместе с экспедицией В. А. Синани.

Зарисовки художника, чудом сохранившиеся до наших дней, позволяют восстановить вид поселений в районе реки Сосьвы, особенности быта коренного населения Ханты-Мансийского округа. Рисунки Синани сохранили бесценные этнографические сведения и позволяют проследить эволюцию края.

Выставка расскажет не только о значении нефте- и газодобычи в развитии страны и благополучия конкретного региона, но и познакомит посетителей с историей геологоразведочных экспедиций, напомнит, что Ханты-Мансийский автономный округ богат не только «черным» и «голубым золотом», но и людьми, которые, будучи гражданами и патриотами России, сохраняют самобытность и традиции коренных народов Сибири.

Выставка продлится до 14 октября.

Вход свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Исторический парк “Россия – Моя История”
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