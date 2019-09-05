Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков как гостеприимный дом открывает двери другому «Дому» - выставке произведений петербургского художника с мировой известностью – Владимира Цивина.

Владимир Цивин – скульптор-керамист, график, в совершенстве владеющий «пластической речью». Язык его образов изысканно тонок, его произведениям свойственна возвышенная эстетика, основанная на восприятии и глубоком понимании искусства древних эпох, с одной стороны, и на остром чувстве современности – с другой. Лаконичные, отточенные формы его композиций таят в себе немногословие вековой мудрости, скрывающей за внешней простотой чувственную энергию.

Работая в сложнейшем скульптурном материале – керамике, мастер воплощает заполняющие его сознание интересы и мысли в пластических сериях. «Дом» - объединяющее название выставки, включающей произведения «египетского», «античного» и «семейного» циклов, каждое из которых, так или иначе, апеллирует к пониманию дома как семьи, очага, содружества и сочувствия.

Часть экспозиции отдана одной из важнейших тем творчества Цивина – конкурсным проектам памятника Иосифу Бродскому. Они представляют нетривиальное художественное решение объемных объектов, деликатно вписанных в окружающую городскую среду, и также отсылают к понятию «дом» в широком смысле этого слова.

Выставка «Дом» раскрывает и целый спектр графических опытов скульптора. Помимо рисунков, сопровождающих пространственные произведения, а по сути являющихся самостоятельными актами изобразительного искусства, большой раздел экспозиции отдан его пейзажам и натюрмортам. Посвященные Британии, родному Петербургу и дачным местам цветные листы, отличающиеся линейной и красочной динамикой, не менее изысканны, чем монохромная керамика.

На двух этажах музея будет представлено около сотни скульптурных, живописных и графических произведений автора.

Открытие выставки состоится 20 сентября в 18:00