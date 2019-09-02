Мировые рок-хиты на виолончелях

17 сентября в самом сердце города, на крыше-террасе MOD Roof прозвучат мировые рок-хиты в исполнении ансамбля THE CELLO QUARTET.

Что будет, если совместить драйв живого рок концерта и великолепное звучание классических инструментов?

Поклонники классического и современного рока, а также популярной и танцевальной музыки смогут услышать любимые композиции на виолончелях и прочувствовать магию живого звука на высоте!

Виртуозное владение инструментами, любимые мелодии в новой интерпретации – всё это будет ждать вас на концерте THE CELLO QUARTET. Не упустите возможность получить потрясающий заряд энергии и драйва!

В программе – лучшие классические и современные хиты таких исполнителей, как: Queen, Deep Purple, Michael Jackson, Beatles, Bon Jovi, Nirvana, AC\DС, Survivor, Sting, Linkin Park, Prodigy, OneRepublic, Muse, Lady Gaga и других культовых артистов!

Обратите внимание: количество билетов строго ограничено!

Купить билеты можно на сайте: RoofCinemaEvents

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя и бар с большим выбором напитков.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)