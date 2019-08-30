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Праздник “Будь с Городом”

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Провожаем лето на Дворцовой площади вместе со Сплин, TherrMaitz и шоу «Танцы на ТНТ»

31 августа в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник “Будь с Городом”. В этом году перед жителями и гостями города выступят звезды эстрады, легендарная группа “Сплин” и другие известные творческие коллективы.
В эту субботу у петербуржцев будет уникальная возможность незабываемо проводить лето. С 17:00 стартует интерактивная программа на Дворцовой площади. Жителей и гостей города ждут театрализованные уличные представления, мастер - классы и другие различные творческие и спортивно - развлекательные мероприятия. На главной сцене в это же время стартует зажигательное шоу от проекта “Танцы на ТНТ” и концерты известных музыкальных коллективов Санкт-Петербурга: 17:45 ВИА “Пролетарское танго”, 18:30 группы “Маркшейдер Кунст” и других. В 19:20 начнется шоу от группы “Therr Maitz”, которые специально для гостей праздника презентуют песни с будущего альбома Capture, а уже в в 20:00 на Дворцовой площади состоится церемония чествования победителей творческого конкурса «Большая Любовь. Санкт-Петербург» от киностудии “Ленфильм”. Праздник закроет выступление хэдлайнера - легендарной группы “Сплин”.
Вход свободный!

Источник: Ленфильм
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