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Более тысячи объектов культурного наследия внесены в Единый государственный реестр недвижимости

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Более тысячи объектов культурного наследия внесены в Единый государственный реестр недвижимости

На сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости содержатся данные о 1020 объектах культурного наследия и 485 территорий объектов культурного наследия регионального и федерального значения, которые расположены в Ленинградской области. Среди них дома и усадьбы, церкви, памятники и другие объекты, представляющие историческую и культурную ценность.

«Внесение в реестр недвижимости сведений об объектах культурного наследия позволяет обеспечить полную и достоверную информацию о правовом режиме использования объектов недвижимости снижает риски при осуществлении предпринимательской деятельности» – отметил директор Кадастровой палаты по Ленинградской области Тимофей Сидяйкин.

Особое место в истории области занимают объекты и архитектурные ансамбли: Зеленый пояс Славы, Тихвинский монастырь, Большой Гатчинский дворец, Выборгский замок, Староладожская крепость, Парк Монрепо, Александро-Свирский монастырь, Ивангородская крепость, Усадьба Рождествено, Покровская церковь в Невском лесопарке, Башня Ратуши в Выборге, Крепость Корела и многие другие памятники русской истории и культуры.

Специалисты Кадастровой палаты рекомендуют уточнять информацию об объекте недвижимости перед совершением операций на наличие ограничений и обременений. Сделать это можно, заказав выписку из ЕГРН в любом многофункциональном центре или на портале Росреестра (www.rosreestr.ru ).

Источник: Росреестр
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