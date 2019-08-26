1 сентября в Историческом парке «Россия – моя история» состоится праздник для детей «По следам Мурзилки», посвященный Дню знаний.

С 12 до 15 часов ребята смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию собственного выпуска популярного журнала. В этот день откроется выставка, посвященная знаменитому детскому печатному изданию, его интересной истории, начиная с момента возникновения до наших дней. Посетителей ждет увлекательное путешествие по страницам «Мурзилки», благодаря которому можно будет узнать, чем занимались ребята в разные исторические эпохи, как менялись круг их интересов и представление об окружающем мире и взаимоотношениях между людьми. Выставка продлится до 8 сентября включительно.

Журнал известен читателям своими иллюстрациями на темы: «Хорошие манеры», «Правила поведения в школе», «Правила дружбы»...Об этом и многом другом ребятам расскажет сам Мурзилка и ведущие праздничной программы.

Весь день в парке будут звучать веселая музыка и задорные детские песни.

Необходима предварительная запись на мастер-класс по телефону: +7 (911) 120-57-37

Вход на праздник и выставку свободный.