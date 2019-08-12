3 сентября в самом сердце города, на крыше-террасе MOD Roof пройдет потрясающий концерт «Разговор с ветром. Дудук и гитара над Петербургом».

Дудук – инструмент, обладающий совершенно неповторимым тембром: несгибаемым, как пустыня, сильным, будто буря, томным, как виолончель и страстным, словно живое сердце. Дудук – это ожившие легенды сказочных стран, темперамент и страстность.

На нашем концерте тембр дудука будет сплетен со звучанием не менее романтичного инструмента – гитары. Новые краски, новые тембры и новые эмоции, этот концерт станет уникальным воспоминанием, которое сохранится надолго.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства теплые пледики, большой навес от дождя и бар с большим выбором напитков.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора).