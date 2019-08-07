Джазовые хиты с симфоническим оркестром на крыше АРТМУЗЫ

8 августа в 20.00 на крыше музея современного искусства АРТМУЗА по адресу 13 линия В.О дом 70 в ресторане СОЛНЦЕСПРАВА прозвучат джазовые хиты с симфоническим оркестром.

Джазовые хиты Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Луи Примы и других культовых исполнителей прозвучат на огромной крыше в исполнении лучших джазовых музыкантов города в сопровождении симфонического оркестра.

Солисты джаз-бэнда: Вова Чё Морале (Sweet Hot Jazz Band), Иван Васильев (Olympic Brass), Константин Маминов (Оркестр "Саксофоны Петербурга" п/у Г.Л.Гольштейна).

Вся романтика Санкт-Петербурга на одном концерте, - лето, крыши, закат солнца и море отличного джаза!

Только представьте, Вы сидите в первых рядах, на сцене джазовый ансамбль вместе с оркестром исполняют одну из известных композиций Луи Армстронга, рядом открывается шикарный вид на крыши и зеленые улицы Питера, а на распахнутом темнееющем небе виден закат во всей своей красе!

Это не просто премьера проекта "Джаз с симфоническим оркестром", это настоящее культурное событие с особой атмосферой, пропитанное колоритом города на Неве.

В программе вечера только всемирно известные джазовые композиции с аранжировками, специально написанными для этого концерта.

Фронтмен и вокалист Sweet Hot Jazz Band, Вова Чё Морале, - знаменитый поющий трубач, который в совершенстве владеет искусством скэта и легко и непренужденно ведет концерт в лучших stand up традициях прошлых лет. В его арсенале множество вокальных техник, в том числе тот самый гроулинг, прародителем которого является Луи Армстронг.

Иван Васильев (Olympic Brass) - виртуозный трубач, работающий в направлениях джаза и рок-музыки, композитор и аранжировщик. Выступал в составе многих известных джазовых коллективов, участник группы "ДДТ" с 1999 по 2014 гг, лауреат петербургского фестиваля-конкурса "Триумф джаза".

Константин Маминов — саксофонист, солист многих профессиональных ансамблей и оркестров, в числе которых — оркестр "Саксофоны Санкт-Петербурга" п/у Г.Л.Гольштейна, участник различных фестивалей нашей страны. Создатель нескольких авторских программ, которые в разное время были представлены в Филармонии джазовой музыки.

Лучшие джазмены города и симфонический оркестр Olympic Orchestra под управлением дирижера Александра Голикова впервые встретятся на одной сцене "СолнцеСправа", чтобы исполнить легендарные джазовые хиты. Вас ждет вечер, который запомнится надолго.

Это больше чем джаз, это джаз с симфоническим оркестром на крыше!

Джазовый коллектив:

Вова Чё Морале (Sweet Hot Jazz Band) — вокал;

Иван Васильев (Olympic Brass) — труба;

Константин Маминов (Оркестр "Саксофоны Петербурга") — саксофон;

Николай Затолочный — контрабас;

Николай Сизов — клавиши;

Андрей Иванов — ударные;

Симфонический оркестр "Olympic Orchestra"

Дирижер — Александр Голиков;

Художественный руководитель — Алексей Степанов.

Билеты здесь: https://accord.timepad.ru/event/1008341/