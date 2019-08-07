ента новостей

22:20
«Краснодар» проиграл «Порту» дома в квалификации Лиги Чемпионов
21:54
Активный зампред Заксобрания Ленобласти Николай Пустотин
20:37
Выставка «Процессы, понятия, ситуации»
20:35
Выставка «Цветы и женщины»
20:30
Джазовые хиты с симфоническим оркестром на крыше АРТМУЗЫ
10:14
Петербург будут продвигать в соцсетях
09:53
В Петербург привозят корь
22:43
Роман Порошин стал очередным новичком петербургского «Зенита»
21:41
В Петербурге пройдет сбор книг для пострадавших от наводнения библиотек Иркутской области
17:21
Горизбирком вынес предупреждение Бортко: не дошло бы до снятия с выборов
16:40
Выставка «Внутри»
13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
13:01
Спектакль «Письма нелюбимых»
12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
12:45
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
09:35
Много ли у нас врачей?
09:01
Наказания за незаконную эксплуатацию здания
23:36
Алла Астратова возглавила комитет по труду и занятости Ленобласти
23:02
«Ахмат» победил «Оренбург», а «Зенит» продолжает лидировать
20:27
Иллюзионное шоу Александра Муратаева «Секрет»!
15:07
Фестиваль «Питер, я люблю тебя»
14:32
В Петербурге мигрант изнасиловал подростка
08:32
Масляные разводы на Неве
08:03
С чем идут на выборы Белов и его оппоненты?
23:46
Русские рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
22:59
Николай Стариков – о митинге 3 августа, где ему не дали выступить
14:40
Дзюба исправил ошибку Дугласа Сантоса в игре с «Краснодаром»
21:35
«Спартак» в меньшинстве устоял перед «Динамо», Соболев снова забил
17:43
Надежда Тихонова рассказала, какими должны быть выборы
07:37
Преимущества для финнов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Джазовые хиты с симфоническим оркестром на крыше АРТМУЗЫ

Джазовые хиты с симфоническим оркестром на крыше АРТМУЗЫ

0
53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
На крыше музея современного искусства АРТМУЗА прозвучат джазовые хиты с симфоническим оркестром

8 августа в 20.00 на крыше музея современного искусства АРТМУЗА по адресу 13 линия В.О дом 70 в ресторане СОЛНЦЕСПРАВА прозвучат джазовые хиты с симфоническим оркестром.
Джазовые хиты Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Луи Примы и других культовых исполнителей прозвучат на огромной крыше в исполнении лучших джазовых музыкантов города в сопровождении симфонического оркестра.
Солисты джаз-бэнда: Вова Чё Морале (Sweet Hot Jazz Band), Иван Васильев (Olympic Brass), Константин Маминов (Оркестр "Саксофоны Петербурга" п/у Г.Л.Гольштейна).
Вся романтика Санкт-Петербурга на одном концерте, - лето, крыши, закат солнца и море отличного джаза!
Только представьте, Вы сидите в первых рядах, на сцене джазовый ансамбль вместе с оркестром исполняют одну из известных композиций Луи Армстронга, рядом открывается шикарный вид на крыши и зеленые улицы Питера, а на распахнутом темнееющем небе виден закат во всей своей красе!
Это не просто премьера проекта "Джаз с симфоническим оркестром", это настоящее культурное событие с особой атмосферой, пропитанное колоритом города на Неве.
В программе вечера только всемирно известные джазовые композиции с аранжировками, специально написанными для этого концерта.
Фронтмен и вокалист Sweet Hot Jazz Band, Вова Чё Морале, - знаменитый поющий трубач, который в совершенстве владеет искусством скэта и легко и непренужденно ведет концерт в лучших stand up традициях прошлых лет. В его арсенале множество вокальных техник, в том числе тот самый гроулинг, прародителем которого является Луи Армстронг.
Иван Васильев (Olympic Brass) - виртуозный трубач, работающий в направлениях джаза и рок-музыки, композитор и аранжировщик. Выступал в составе многих известных джазовых коллективов, участник группы "ДДТ" с 1999 по 2014 гг, лауреат петербургского фестиваля-конкурса "Триумф джаза".
Константин Маминов — саксофонист, солист многих профессиональных ансамблей и оркестров, в числе которых — оркестр "Саксофоны Санкт-Петербурга" п/у Г.Л.Гольштейна, участник различных фестивалей нашей страны. Создатель нескольких авторских программ, которые в разное время были представлены в Филармонии джазовой музыки.
Лучшие джазмены города и симфонический оркестр Olympic Orchestra под управлением дирижера Александра Голикова впервые встретятся на одной сцене "СолнцеСправа", чтобы исполнить легендарные джазовые хиты. Вас ждет вечер, который запомнится надолго.
Это больше чем джаз, это джаз с симфоническим оркестром на крыше!
Джазовый коллектив:
Вова Чё Морале (Sweet Hot Jazz Band) — вокал;
Иван Васильев (Olympic Brass) — труба;
Константин Маминов (Оркестр "Саксофоны Петербурга") — саксофон;
Николай Затолочный — контрабас;
Николай Сизов — клавиши;
Андрей Иванов — ударные;
Симфонический оркестр "Olympic Orchestra"
Дирижер — Александр Голиков;
Художественный руководитель — Алексей Степанов.
Билеты здесь: https://accord.timepad.ru/event/1008341/

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-08-2019, 23:46
Русские рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
31-07-2019, 13:15
Мировые рок-хиты в исполнении ансамбля THE CELLO QUARTET
4-06-2019, 17:34
Мировые рок-хиты в исполнении ансамбля THE CELLO QUARTET
25-07-2018, 10:02
Джазовый концерт «ARMSTRONG SHOW»
20-06-2018, 13:47
На крыше Roof Place струнный квартет исполнит мировые рок-хиты
18-06-2018, 12:04
Музыкальное шоу «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

Происшествия на дорогах

0
134
6-08-2019, 13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
0
136
6-08-2019, 12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
0
247
31-07-2019, 13:20
Массовое ДТП в центре Петербурга
0
293
23-07-2019, 13:40
Смертельное ДТП с участием такси
Наверх