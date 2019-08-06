Выставка «Внутри»

Выставка художественной фотографии и скульптуры представляет творчество Джефа Беера (р. 1952), живущего и работающего в качестве свободного художника в поместье Гумпен близ Фалькенберга (Германия), где он сумел организовать себе мастерские, а также обустроить место творческих встреч и проведения публичных мероприятий, связанных с музыкой, литературой и изобразительным искусством. Сам автор широко известен в Европе и США как скульптор по металлу, живописец, график и музыкант-перкуссионист, который в течение последних 25 лет занимается фотографией. Именно в фотоискусстве Беер смело экспериментирует с абстрактными и фигуративными формами. На выставке будет представлен один из ключевых циклов произведений автора – «Внутри».

Экспозицию составят около 30 художественных произведений автора.

Произведения Джефа Беера хранятся в галереях Берлина, Кёльна, Гамбурга, Мюнхена, Стокгольма, Нью-Йорка, Парижа, Мадрида, Праги и Москвы, а также в Историческом музее (Регенсбург) и скульптурном парке Вюрцбурга. Ранее в Санкт-Петербурге художник был представлен как фотограф на собственной выставке в Русском Этнографическом музее в 2006 году.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Набережная канала Грибоедова, 103

С 16 августа по 15 сентября 2019