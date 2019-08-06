ента новостей

17:21
Горизбирком вынес предупреждение Бортко: не дошло бы до снятия с выборов
16:40
Выставка «Внутри»
13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
13:01
Спектакль «Письма нелюбимых»
12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
12:45
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
09:35
Много ли у нас врачей?
09:01
Наказания за незаконную эксплуатацию здания
23:36
Алла Астратова возглавила комитет по труду и занятости Ленобласти
23:02
«Ахмат» победил «Оренбург», а «Зенит» продолжает лидировать
20:27
Иллюзионное шоу Александра Муратаева «Секрет»!
15:07
Фестиваль «Питер, я люблю тебя»
14:32
В Петербурге мигрант изнасиловал подростка
08:32
Масляные разводы на Неве
08:03
С чем идут на выборы Белов и его оппоненты?
23:46
Русские рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
22:59
Николай Стариков – о митинге 3 августа, где ему не дали выступить
14:40
Дзюба исправил ошибку Дугласа Сантоса в игре с «Краснодаром»
21:35
«Спартак» в меньшинстве устоял перед «Динамо», Соболев снова забил
17:43
Надежда Тихонова рассказала, какими должны быть выборы
07:37
Преимущества для финнов
07:36
В стране появились «заемщики-маргиналы»
23:48
«Зенит», «Ростов» и «Рубин» лидируют в РПЛ перед 4-м туром
16:45
Репортаж Present Perfect Festival 2019
15:20
В Ленобласти пенсионерка погибла на пожаре
15:16
На севере Петербурга задержаны разбойники
08:05
Где самые образованные соискатели?
08:00
Сильнейшими оказались бразильцы
23:08
Евролига: Джеймс перешёл в ЦСКА, а Жеребко – в «Химки»
15:13
Умерла Ольга Хохрякова, работавшая заместителем Валерия Зорькина в КС РФ
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Выставка «Внутри»

Выставка «Внутри»

0
8
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Музей искусства
Выставка художественной фотографии и скульптуры представляет творчество Джефа Беера

Выставка художественной фотографии и скульптуры представляет творчество Джефа Беера (р. 1952), живущего и работающего в качестве свободного художника в поместье Гумпен близ Фалькенберга (Германия), где он сумел организовать себе мастерские, а также обустроить место творческих встреч и проведения публичных мероприятий, связанных с музыкой, литературой и изобразительным искусством. Сам автор широко известен в Европе и США как скульптор по металлу, живописец, график и музыкант-перкуссионист,  который в течение последних 25 лет занимается фотографией. Именно в фотоискусстве Беер смело экспериментирует с абстрактными и фигуративными формами. На выставке будет представлен один из ключевых циклов произведений автора – «Внутри».

Экспозицию составят около 30 художественных произведений автора.

Произведения Джефа Беера хранятся в галереях Берлина, Кёльна, Гамбурга, Мюнхена, Стокгольма, Нью-Йорка, Парижа, Мадрида, Праги и Москвы, а также в Историческом музее (Регенсбург) и скульптурном парке Вюрцбурга. Ранее в Санкт-Петербурге художник был представлен как фотограф на собственной выставке в Русском Этнографическом музее в 2006 году.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
Набережная канала Грибоедова, 103

С 16 августа по 15 сентября 2019

Источник: Музей искусства
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-05-2018, 12:09
Масштабная ретроспективная выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения»
4-04-2018, 15:39
Выставка «ТОНКИЙ ВОЗДУХ, СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
5-02-2018, 11:37
Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»
11-12-2017, 14:34
Выставка фарфоровых скульптур
7-03-2016, 09:54
Тони Крэгг привез в Эрмитаж собственную скульптурную экспозицию
20-11-2012, 01:37
Выставка художника Виктора Малых «Лабиринт сновидений»

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 13:08
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
0
83
Сегодня, 12:54
В Ленобласти наркоман на иномарке сбил пенсионерку и ребенка
0
231
31-07-2019, 13:20
Массовое ДТП в центре Петербурга
0
279
23-07-2019, 13:40
Смертельное ДТП с участием такси
Наверх