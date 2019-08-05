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Фестиваль «Питер, я люблю тебя»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
piterlovefest.ru
Фестиваль «Питер, я люблю тебя»

На фестивале выступят участники 5-го сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, «Дунаевский Orchestra» и Sweet Hot Jazz Band, а на большом экране покажут фильм, который выберут сами петербуржцы. Кроме того, пройдут показы избранных работ с фестиваля «Уличного кино».

Фестиваль давно стал семейным событием. Здесь откроется детская площадка, где самые маленькие гости, влюблённые в город, смогут весело провести день, пока взрослые наслаждаются музыкой и кинопоказом. А перекус всей семье обеспечат резиденты фудкорта, где, конечно, будет изобиловать самая изысканная петербургская стрит-кухня.

31 августа 2019
Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40

Вход свободный

Источник: Севкабель Порт
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