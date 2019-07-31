Концерт группы Royal Blood

Туманный Альбион не раз в истории рок-музыки неожиданно удивлял «горячими британскими парнями». Дуэт Royal Blood — живой пример того, что рок-н-ролл если и умирал, то весьма удачно возродился из пепла, подобно птице Феникс. Бас-гитарист и вокалист Майк Керр и ударник Бен Тетчер и сами не скучают и другим не дают. «Люди-зажигалки» демонстрируют на сцене сочное сочетание старого доброго блюз-рока и гаражного рока.

«Наконец-то нам может сойти с рук что-то абсурдное!», — радовались парни, создавая группу в 2013 году. Через два дня они уже давали свой первый концерт. Барабанщику Arctic Monkeys Мэтту Хелдерсу так понравилось, что он выступил на «британском Вудстоке», фестивале Glastonbury в футболке с лого Royal Blood. И понеслось: разогрев тура Foo Fighters, признания в фанатстве от Джимми Пэйджа и прочие «плюшки», сопровождающие жизнь классических рок-звезд.

Музыканты выдают мощный, многоступенчатый звук, заполняя пространство на 100%. Вокальная вакханалия сменяется басами, в которых буквально вязнешь. Параллельно со «зверствами» на сцене «королевская кровь» все же дает о себе знать. «Я вспомнил строчку из комедии Шекспира «Как вам это понравится», — рассказывал Майк Керр в одном из интервью про сочинение песни Better Strangers. Ну разве они не милашки!

Адрес площадки: г.Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40 «Клуб Морзе»

1 августа

Билеты от 2800 р .