Моноспектакль Леонида Таранова «Нервные люди»

7 августа в самом сердце города, на летней крыше-террасе MOD Roof состоится показ спектакля «Нервные люди» по рассказам Михаила Зощенко.

Самый первый спектакль в репертуаре литературного театра «Классика». С него и началась эпоха моноспектаклей Леонида Таранова.

Михаил Зощенко никогда не выйдет из моды! Его острое словцо всегда вызывало и вызывает раскаты смеха. Леонид Таранов играючи раскрывает сущность героев Зощенко, погружая нас в горячую обстановочку человеческих страстей. Пусть примус сменился на микроволновку, но человек не изменился вовсе. Нас одолевают всё те же проблемы, а нервные клетки не восстанавливаются.

Полтора часа яркого сатирического моноспектакля из 12 рассказов Михаила Зощенко в исполнении Леонида Таранова смахивают пыль с души и обнажают человеческую радость от того, что мы еще можем смеяться сами над собой.

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.

Купить билеты можно на сайте: Roof Cinema

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя, бар с большим выбором напитком, горячая пицца из местной пиццерии и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)