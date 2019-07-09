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» » Эфир Boiler Room х Burn – снова на Present Perfect Festival

Эфир Boiler Room х Burn – снова на Present Perfect Festival

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55
Опубликовал: Olga Romashenkova
0
Фото:
vk.com
Четвертый год подряд глобальная платформа Boiler Room становится неотъемлемым спутником фестиваля Present Perfect.

Четвертый год подряд глобальная платформа Boiler Room становится неотъемлемым спутником фестиваля Present Perfect. Серия вечеринок и онлайн-эфиров, стартовавших 9 лет назад в Лондоне, продолжает расширять свой фактор присутствия и постоянно увеличивает количество городов проведения, число которых давно превысило сотню. Сцена Boiler Room на Present Perfect Festival будет создана при поддержке эксперта в области вечеринок — энергетического напитка Burn.
Boiler Room вновь станет самостоятельной точкой кипения в насыщенной программе фестиваля Present Perfect. По сравнению с прошлым годом, когда Boiler Room шумел в бывшем здании котельной, на этот раз именная сцена расположится под открытым небом. Такой шаг связан с развитием фестиваля в поиске новых форм. Это коснется и содержания: в предыдущие разы Boiler Room на Present Perfect представлял разные производные техно, но теперь лайн-ап сконцентрирован вокруг живых концертов, экспериментальной музыки с этническими мотивами и танцевальной эклектики. Следить за развитием событий из «бойлерной» смогут не только гости фестиваля, но и многотысячная аудитория проекта во всем мире, для которой будет организован прямой эфир на ресурсах Boiler Room в сети Интернет.
Шестичасовая программа сцены в равных пропорциях будет распределена между живыми выступлениями и диджей-сетами. Лайв-слоты займут: Chikiss — сольный проект Гали Чикис, которая еще лет десять назад была явлением местной независимой сцены, а потом переизобрела себя в Берлине. Ключевой популяризатор финского электро и скви, Mesak представит проект Ya Tosiba — совместное детище со своей супругой, певицей и музыкантом азербайджанского происхождения, сочиняющих остроумные песни-метафоры на злобу дня. Закроет программу сцены голландская психоделическая рок-банда Dollkraut, чье выступление пройдет в формате off-stream — вне эфира. Диджей-сеты сыграют: Red Axes — дуэт двух важных представителей израильской сцены, сближающих Восток с Западом; Intergalactic Gary — сооснователь культового голландского радио Intergalactic FM, опытнейший и всезнающий диджей с тридцатилетним стажем; петербургский знаток хауса Kito Jempere представит специально созданный для PPF, расширенный сет, который будут сопровождать музыканты и вокалисты.
BOILER ROOM x BURN LINE UP:
CHIKISS - LIVE
DOLLKRAUT - LIVE BAND
INTERGALACTIC GARY
KITO JEMPERE
RED AXES
YA TOSIBA – LIVE
Билеты на основное мероприятие или на все дни фестиваля доступны на сайте.

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