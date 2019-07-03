Выставка Владимира Соколова «Портретные сюиты»

«Портретные сюиты» - выставка Владимира Соколова, приуроченная к его 110-летию со дня рождения. Живописец, график, плакатист, Владимир Соколов всю жизнь работал в Ленинграде, совершая поездки по стране и миру, создавая произведения на основе натурных наблюдений. Своё творчество он раз и навсегда посвятил борьбе за мир и человечность. Находясь в Ленинграде в годы блокады, он писал портреты защитников города, героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла, много времени отдавал агитационным плакатам. Тогда же родилась и первая большая тематическая серия «Им нужен мир». Десять послевоенных лет художник посвятил циклу «Молодёжь планеты». Героями его произведений стали представители народов со всех концов земли: СССР и США, Индии и ЮАР, Ирана и Германии, Канады и Англии. На протяжении всего творческого пути Владимир Соколов стремился обратить внимание людей на недопустимость насилия, войн, на интернациональную борьбу за права человека и за мир во всем мире. Эти призывы, продиктованные искренними чувствами, он выражал в эмоционально насыщенных образах всемирно известных личностей, таких как Пабло Неруда, Че Гевара, Анна Зегерс и многих других. Объединяя профессиональные умения плакатиста и живописца, проявляя человеческую чуткость к характерам и настроениям героев, художник создал свою портретную галерею, превратившуюся в своеобразную передвижную выставку и ставшую его визитной карточкой.

Работы Владимира Соколова выполнены в необычной технике – литомонотипии (литография и монотипия). Мастер делал литографские отпечатки на дереве, раскрашивал их темперой, углем или фломастером, что придавало работам особый колорит и привносило ощущение «живого присутствия».

Кроме литомонотипий, на выставке представлена видеоинсталляция, погружающая зрителя в атмосферу времени, в которое жил и творил Владимир Соколов. Проходящие перед глазами митинги, шествия, демонстрации и фестивали 1960-1970-х годов не только иллюстрируют эпоху, но и передают заинтересованность людей всей планеты в мирном небе над головой, их активную гражданскую позицию.

Работы Владимира Соколова хранятся в фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Научной библиотеки Российской Академии художеств, Государственном Русском музее. На выставке будут представлены более 30 самых ярких работ мастера из частной коллекции друга автора, Александра Ивановича Евсеева.

Открытие выставки состоится 25 июля в 18:00