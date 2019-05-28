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Ежегодный международный фестиваль «Мост дружбы»

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34
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Балтийский дом
Праздник современного  искусства Санкт-Петербурга пройдет в эстонском городе в восьмой раз.

С 30 мая по 2 июня в Нарве пройдет ежегодный международный фестиваль «Мост дружбы». В этом году культурная программа праздника очень разнообразная.

Так, торжественное открытие фестиваля состоится 31 мая. Главным событием этого вечера станет концерт «Настроение: джаз», в котором примут участие оркестр Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранжело, солисты Анна Викулина и Тигрий Бажакин, а также пианист-виртуоз Станислав Чигадаев. Перед началом концерта пройдет открытие выставки фотохудожника Валерия Плотникова «Петербургские лица»

В День города Нарва, 1 июня, творческие коллективы Санкт-Петербурга примут участие в праздничном театрализованном шествии, по окончании которого на Петровской площади состоится сольный концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой.

Помимо общегородских концертов, жителей и гостей Нарвы ждет театральная программа, в которую вошли две постановки «Балтийского дома»: спектакль «Анекдот» для взрослых и «Остров Сокровищ» для юных театралов. 

Традиционная кинопрограмма в этом году посвящена н.а. России Сергею Юрскому. Зрители увидят кинофильм «Республика ШКИД», в котором выдающийся артист сыграл главную роль. Ведущий кинопрограммы – кинокритик Александр Поздняков.

Таким образом, международный фестиваль «Мост дружбы» в Нарве еще раз подтвердит, что искусство не имеет границ, а подлинное творчество не нуждается в переводе.

Источник: Балтийский дом
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