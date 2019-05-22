17 мая открылась выставка работ студентов-художников «Поэтический Петербург». Выставка организована как конкурс художников за премии мецената Игоря Минакова и проходит в парадном Рафаэлевском зале Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств. Вход на мероприятие свободный.

167 живописных, скульптурных, графических и архитектурных работ учащихся академических художественных школ Санкт-Петербурга — лицея имени Иогансона и института имени Репина — соревнуются в пяти номинациях конкурса Премии Игоря Минакова: «Живопись», «Скульптура», «Графика», «Архитектура» и «Юный художник».

Проректор по учебной работе, художник-график Андрей Скляренко, комментируя тему XIV конкурса, отметил, что тема очень глубокая и может трактоваться художниками индивидуально, не одним городским пейзажем, а композицией в преломлении поэта и его стихов.

«Судьбы революции», «Люблю тебя, Петра творенье», «Голос Невы», «Крылатые качели» — эти и другие работы на выставке отражают присутствие поэтов и их героев в сюжетах и композициях, историю и настроение города. В работах узнаваемы портреты Александра Пушкина, Александра Блока, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других.

XIV выставка «Поэтический Петербург» — это соревнование художников и диалог со зрителем. Посетителей выставки приглашают участвовать в голосовании.

Премия Минакова — благотворительный проект, организованный для талантливой молодежи по инициативе петербургского бизнесмена Игоря Минакова. Первый конкурс мецената состоялся в 2006 году, в 2018 году был проведен XIII конкурс «Семейные ценности». XIII конкурсная выставка стала последним прижизненным конкурсным событием для мецената. В память о нем, по решению семьи мецената, конкурсы для молодых художников продолжаются, и четырнадцатый первым открывает мемориальную судьбу Премии.

Выставка-конкурс «Поэтический Петербург» открыта для посещения до 2 июня в Рафаэлевском зале Научно-исследовательского Музея при Российской Академии художеств (Университетская наб., д.17). Понедельник, вторник — выходной. Вход свободный.

Подробная информация на сайте Премии: http://igorminakov.ru/