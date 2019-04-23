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ВПетербурге отреставрируют одно из зданий Военной Коллегии

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80
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
yandex.ru
В северной столице отреставрируют одно из зданий Военной Коллегии

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на капитальный ремонт здания Военной Коллегии, расположенного на набережной Мойки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Комплекс Военной Коллегии в центре Петербурга построили архитекторы Луиджи Руска, Александр Егорович Штауберт и Владимир Петрович Стасов в 1806-1827 годах. В зданиях, решенных в стиле классицизма, располагалась Александровская военно-юридическая академия, которая была создана в 1866 году для подготовки военных юристов. В академию принимали офицеров всех родов войск в чине до капитана, прослуживших в строю не менее четырех лет. Академия работала в этих стенах вплоть до 1917 года, когда ее перевели в Москву.

В комплекс зданий Военной Коллегии входят такие объекты культурного наследия, как «Жилой дом для чиновников Военной Коллегии» (Аудиторское училище, Николаевский кадетский корпус) и «Здание Архива Военной Коллегии», расположенные по адресу Набережная Мойки, 96, литера Д и В. Под литерой А находится «Здание Главного военно-судного управления и Николаевского кадетского корпуса», проектную документацию на капитальный ремонт и приспособление которого под современное использование рассмотрел Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России.

В 2014 году это здание, признанное памятником истории и культуры регионального значения, было передано Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации.

Проектом предусмотрена реставрация фасадов здания, в том числе: восстановление лепного декора в соответствии с предметами охраны, реставрация цоколя из известнякового камня и гранитных блоков по лицевому фасаду, устройство отмостки по периметру здания, реставрация крыльца и воссоздание парадного крыльца дворового фасада. Также отремонтируют кровлю и отреставрируют интерьеры, проведя архитектурно-художественную отделку: кроме воссоздания штукатурного и окрасочного слоев капитальных стен и сводов будет воссоздано напольное покрытие - наборный паркет, отреставрируют гранитные ступени, колонны из зеленого мрамора и историческое покрытие площадок лестницы из метлахской плитки. Позднейшие бетонные наслоения демонтируют. В ходе реализации проекта будут проведены и иные необходимые работы.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Источник: Главгосэкспертиза
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