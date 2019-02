Вечеринка OFF BY ROOTS UNITED: Phantom

С самого старта каждый эпизод серии OFF задумывался в связке с сюжетной линией: будь то промышленный лабиринт «Rooms» на стройке центра дизайна Artplay, подпольный морской док «Port» в цехах «Севкабель Порта», конструктивистская техно-ночь «Fabrika» или дневной рейв c выходом к воде — «Day Off».



OFF BY ROOTS UNITED: Phantom продолжает заданную концепцию и будет создан по тем же правилам, но с одним отличием — его этимология свободна от однозначных интерпретаций. Абстрактное название Phantom выбрано неслучайно. Оно дает возможность для экспериментов в содержании ночи: цвета станут зыбкими и изменчивыми, геометрия архитектуры перестанет быть очевидной, звук потеряется в переплетах стен. Phantom — это, прежде всего, вымысел и вызов привычному порядку вещей.

Основное действие OFF BY ROOTS UNITED: Phantom развернется на двух этажах и трех сценах, расположенных в зданиях бывшей первой российской кабельной мануфактуры. Ценность локации говорит сама за себя – именно здесь состоялся 4-ый по счету фестиваль Present Perfect и ключевые ивенты Roots United в 2018 году, впереди новое прочтение территории.



Состав артистов по-настоящему интригует. Главный стейдж контролирует киевское объединение Rhythm Büro, вместе с которыми в Петербург прибудут британская икона техно – Regis и финский аналоговый волшебник Mono Junk. Вторая сцена – условное гетто и обочина музыкальных жанров: главный экспорт чикагских окраин, легендарный DJ Deeon с самой грязной интерпретацией хаус-музыки, плюс голос французских улиц от артистов лейбла Brothers From Different Mothers: Judaah и Low Jack. Третий стейдж традиционно будет находиться под контролем резидентов музыкальной формации Roots United.

Информация и билеты .