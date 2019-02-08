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В Петербурге предложили ограничить показ трейлеров перед фильмами

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Петербурге предложили ограничить показ трейлеров перед фильмами

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок выступил за ограничение времени показа рекламы перед трансляцией фильмов в российских кинотеатрах – не более 20 минут. Соответствующие поправки предложено внести в федеральный закон «О рекламе». Инициативу парламентария предварительно одобрили на очередном заседании комитета по законодательству в пятницу, 8 февраля.

Как поясняет Денис Четырбок, действующие правила запрещают показ коммерческих роликов во время киносеансов, однако о показе рекламы до начала фильма в законе ничего не сказано. А на том, что не запрещено, коммерсанты сразу же начинают делать деньги. Человека фактически ставят в безвыходную ситуацию, когда он в ожидании фильма вынужден не только смотреть рекламу (а это уже давно не две, не три и даже не пять минут), но и платить, поскольку услуги кинотеатров платные.

– Люди, которые часто ходят в кино, отмечают, что рекламные блоки становятся всё дольше. Демонстрация различных трейлеров нередко занимает 20-25 минут, а иногда – и полчаса, – говорит депутат. – Бесспорно, эти действия являются фактическим обманом потребителя, потому что заявленная услуга в заявленное время предоставляться не начинает.

Парламентарий отмечает, что о подобных вещах кинотеатры должны предупреждать заранее, однако в действительности никакой информации о продолжительности рекламы нигде нет.

– На мой взгляд, имеет смысл подумать и над тем, чтобы обязать кинотеатры указывать в билетах продолжительность рекламных блоков перед началом сеанса. Зритель в кинотеатре, как и любой другой потребитель, имеет право на исчерпывающую информацию, – подытожил Денис Четырбок.

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