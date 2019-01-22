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Татьянин день в Историческом парке

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78
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В День российского студенчества (Татьянин день) Исторический парк «Россия – моя история» дарит бесплатный вход

25 января, в День российского студенчества (Татьянин день) Исторический парк «Россия – моя история» дарит бесплатный вход в исторические мультимедийные экспозиции всем студентам и всем Татьянам.

Для предоставления свободного входа необходимо предъявить кассиру документы, подтверждающие право на бесплатное посещение (студенческий билет или документ, удостоверяющий личность).

Напоминаем, что 25 января в 12.00 в атриуме парка состоится торжественное открытие выставки «Во имя жизни. Спасенное детство», приуроченной  к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Вход на выставку свободный. Выставка продлится до 10 февраля.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс : с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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