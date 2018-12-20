29 декабря на Новой сцене Александринского театра состоится новогоднее музыкальное шоу «Рождество в стиле джаз»

Самый зажигательный джазовый коллектив Петербурга Sweet Hot Jazz Band под управлением Вовы Чё Морале, представит потрясающую праздничную джазовую программу мировых хитов! Музыканты приготовили специальный рождественский репертуар, объединяющий популярные джазовые композиции, которые на протяжении многих лет сопровождают зимние праздники в разных странах.

Жизнерадостные, весёлые и самые романтичные песни, которые исполняли Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Дюк Элингтон и другие знаменитые музыканты, создают атмосферу волшебства и безграничного счастья.

Sweet Hot Jazz Band прочно занял нишу развлекательного джаза, мастерски исполняя узнаваемые композиции, знакомые и понятные всем без исключения. Фронтмен коллектива — Вова Чё Морале — поющий трубач, в совершенстве владеет искусством вокальной импровизации и сделает ваш вечер незабываемым.

Купить билет можно на сайте театра: https://vk.cc/8KiFqu

Количество мест ограничено!

Начало в 19:30

Адрес: наб.реки Фонтанки, 49-А