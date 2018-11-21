Концерт Карлоса Д'Онофрио: петербуржцев познакомят с разнообразием латиноамериканской музыки

Приглашаем Вас 24 ноября в 18.00 посетить концерт «Моя далекая Родина » неподражаемого аргентинского тенора, мастера итальянского бельканто, солиста Мариинского театра Карлоса Д'Онофрио, который состоится в панорамном ресторане «Вернисаж» отеля «Амбассадор». Место выбрано не случайно, за 13 лет своей работы отель стал своеобразной Меккой культурной жизни Петербурга, в нем не только останавливаются всемирно известные артисты, но и регулярно проходят музыкальные вечера с их участием.

Карлоса Д'Онофрио - это совместный проект отеля «Амбассадор» с Международной Музыкальной Ассоциацией Byron Artists Management, целью которого является представить петербуржцам красоту и многообразие Латиноамериканской музыки. В программе вечера прозвучат такие хиты, как аргентинское танго Карлоса Гарделя из фильма «Запах женщины», мексиканское болеро, боссанова "Besame mucho" и многие другие произведения. Аккомпанировать Карлосу Д'Онофрио будут два талантливых музыканта, лауреаты международных конкурсов, гитарист Владимир Кирасиров и пианист Даниил Рабовский. Гостей вечера ожидает приветственный коктейль, а также лотерея, во время которой будут разыграны ценные подарки от партнеров мероприятия. Концерт состоит из двух отделений с антрактом на 15 минут. Дресс-код — коктейль Успейте насладиться непревзойденным исполнением и очарованием Латиноамериканской музыки!

Продолжительность мероприятия — 2 часа 30 минут.

Билеты продаются во всех театральных кассах города.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону 9222703

