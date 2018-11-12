24 ноября 2018 года на сцене Российской национальной библиотеки спектакль «Кошка на раскаленной крыше» Молодежного театра Эксперимент.

Молодежный театр Эксперимент - это команда единомышленников, как профессионалов, так и любителей, которых объединяет верность принципам русского Психологического театра.

Спектакль «Кошка на раскаленной крыше» -Лауреат в IV номинациях Царскосельского фестиваля "Весь мир - Театр" 2016г.

Лауреат городского фестиваля Домов молодежи 2016г.

Молодежь интуитивно чувствует то единственное, что может спасти наш безумный мир, а именно - любовь. При некотором размышлении, так считают и люди старших поколений.

Что же происходит с нами, когда мы становимся "взрослыми"? Что уходит от нас? И что же такое должно произойти, чтобы мы вернулись к своим корням, так понятным нам в молодости и забытыми потом, в ежедневных проблемах и невзгодах?

Спектакль "Кошка на раскаленной крыше", это история о наших нравственных основах, о тех неправдах в которых мы живем, воздвигая их, как нерушимые стены нашего якобы комфортного бытия. Это счастье, что рядом с нами, всегда есть хотя бы один человек, который упорно сохраняет в себе человеческое, личное, доброе и готов с радостью делиться теплотой.

Только любовь, спасет этот мир, от разрушения нами.

Драма по одноименной пьесе Т. Уильямса

Спектакль идет 1.30 минут, категория 16+

Действующие лица и Исполнители:

Мегги - Анастасия Гукалова

Брик - Сергей Усачев

Мей - Надежда Медведева

Гупер - Александр Генча

Большая Ма - Анастасия Лазарева

Большой Па – Иван Белов

Аббатиса – Анна Кочева

Сестра Карон – Анастасия Бегунова

Сестра Мэгдейлн – Диана Герасименко

Доктор Бау - Бато Будаев

Миссис Бау – Юлия Иванова

Оформление - Молодежный театр Эксперимент

Постановка Виктора Грицаенко

Спектакль пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский просп., 165, корп.2.

Время: 16:00

Билеты от 300-600 рублей