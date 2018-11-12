24 ноября 2018 года на сцене Российской национальной библиотеки спектакль «Кошка на раскаленной крыше» Молодежного театра Эксперимент.
Молодежный театр Эксперимент - это команда единомышленников, как профессионалов, так и любителей, которых объединяет верность принципам русского Психологического театра.
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше» -Лауреат в IV номинациях Царскосельского фестиваля "Весь мир - Театр" 2016г.
Лауреат городского фестиваля Домов молодежи 2016г.
Молодежь интуитивно чувствует то единственное, что может спасти наш безумный мир, а именно - любовь. При некотором размышлении, так считают и люди старших поколений.
Что же происходит с нами, когда мы становимся "взрослыми"? Что уходит от нас? И что же такое должно произойти, чтобы мы вернулись к своим корням, так понятным нам в молодости и забытыми потом, в ежедневных проблемах и невзгодах?
Спектакль "Кошка на раскаленной крыше", это история о наших нравственных основах, о тех неправдах в которых мы живем, воздвигая их, как нерушимые стены нашего якобы комфортного бытия. Это счастье, что рядом с нами, всегда есть хотя бы один человек, который упорно сохраняет в себе человеческое, личное, доброе и готов с радостью делиться теплотой.
Только любовь, спасет этот мир, от разрушения нами.
Драма по одноименной пьесе Т. Уильямса
Спектакль идет 1.30 минут, категория 16+
Действующие лица и Исполнители:
Мегги - Анастасия Гукалова
Брик - Сергей Усачев
Мей - Надежда Медведева
Гупер - Александр Генча
Большая Ма - Анастасия Лазарева
Большой Па – Иван Белов
Аббатиса – Анна Кочева
Сестра Карон – Анастасия Бегунова
Сестра Мэгдейлн – Диана Герасименко
Доктор Бау - Бато Будаев
Миссис Бау – Юлия Иванова
Оформление - Молодежный театр Эксперимент
Постановка Виктора Грицаенко
Спектакль пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский просп., 165, корп.2.
Время: 16:00
Билеты от 300-600 рублей