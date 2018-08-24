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музыканты “Пушкин-квартет" представят программу "Музыка кино"

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На панорамной крыше Roof Place талантливые музыканты “Пушкин-квартет" представят программу "Музыка кино"

29 августа на панорамной крыше Roof Place талантливые музыканты “Пушкин-квартет" представят программу "Музыка кино".

Зачем понадобилась музыка в кино? Представим себя в положении первых кинозрителей. Перед их глазами оживало фотографическое изображение, двигались, спешили, разговаривали люди, но все это происходило в полнейшей тишине. А ведь в жизни нас окружает обилие звуков. Музыка в кино не просто оживляет картину звуками, но несет в себе драматургическую задачу – передать настроение, атмосферу, чувства, а иногда досказать то, что не смог сказать герой.
В наше время музыка кино достигла такого высокого уровня, что способна существовать уже вне кино. Шедевры Морриконе, Нино Рота, Леграна стали настоящей классикой. На концерте “Музыка кино» в исполнении “Пушкин-квартета» будут исполнены саундтреки голливудских кинофильмов, музыка советского кино и шедевры уже упомянутых композиторов.

В программе:
музыка из кинофильмов "Jeeves and Wooster", "Тегеран 43", "Once upon a time in America", “Ромео и Джульетта”, "История любви", "Мужчина и женщина" Лаи, La vie en rose, "Мы из джаза", “Розовая пантера”, "Игрушка", "17 мгновений весны", "Убить Билла", "Доктор Живаго" и другие композиции.

Обратите внимание: количество мест на крыше строго ограничено! Успейте купить билет по ссылке: https://vk.cc/8ilHic

На крыше есть большой навес от дождя. И работает бар&кафе.

Телефон: 645-10-40
Источник: RoofCInemaEvents
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