Почему эпоху «Великого Гэтсби» называют «золотые, или ревущие 20-е»

31 июля в арт-центре «Без рамок» (http://bezramok-spb.ru/ ) прошел удивительный вечер. При поддержке Школы популярного искусства Op_Pop_Art (oppopart.ru) Ася Бунджукчу представила роскошный калейдоскоп стиля ар-деко.

Участники арт-вечера узнали:

– где проходит граница между ар-нуво и ар-деко,

– как новый стиль выражался во всех сферах жизни, от архитектуры до музыки,

– что для ар-деко сделали русские эмигранты,

– почему искусствоведы не считают ар-деко новаторством.

Как всегда, погружение в эстетику ар-деко проходило легко и непринужденно. Ася во время лекции показывала много видео, давая возможность прочувствовать все нюансы стиля.

В конце арт-вечера прошла традиционная игра «Угадайка», и все участники закрепили на практике полученные знания.

Финалом арт-вечера стал небольшой, но очень душевный розыгрыш книг, посвященных стилю ар-деко. Призов было несколько, но с подарками ушли все! Участники арт-вечера получили уникальный скетч-конспект, который поможет с легкостью освежить знания о стиле ар-деко.

Следующая встреча запланирована на 21 августа. Она будет посвящена творчеству самого узнаваемого художника XX века: речь пойдет о картинах Винсента Ван Гога.