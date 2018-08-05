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Почему эпоху «Великого Гэтсби» называют «золотые, или ревущие 20-е»

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Автор: NewsOnline
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Фото:
vk.com
Ася Бунджукчу, петербургский искусствовед, поделилась с жителями культурной столицы, почему эпоху «Великого Гэтсби» называют «золотые, или

31 июля в арт-центре «Без рамок» (http://bezramok-spb.ru/) прошел удивительный вечер. При поддержке Школы популярного искусства Op_Pop_Art (oppopart.ru) Ася Бунджукчу представила роскошный калейдоскоп стиля ар-деко.

Участники арт-вечера узнали:

– где проходит граница между ар-нуво и ар-деко,
– как новый стиль выражался во всех сферах жизни, от архитектуры до музыки,
– что для ар-деко сделали русские эмигранты,
– почему искусствоведы не считают ар-деко новаторством.

Как всегда, погружение в эстетику ар-деко проходило легко и непринужденно. Ася во время лекции показывала много видео, давая возможность прочувствовать все нюансы стиля.

В конце арт-вечера прошла традиционная игра «Угадайка», и все участники закрепили на практике полученные знания.

Финалом арт-вечера стал небольшой, но очень душевный розыгрыш книг, посвященных стилю ар-деко. Призов было несколько, но с подарками ушли все! Участники арт-вечера получили уникальный скетч-конспект, который поможет с легкостью освежить знания о стиле ар-деко.

Следующая встреча запланирована на 21 августа. Она будет посвящена творчеству самого узнаваемого художника XX века: речь пойдет о картинах Винсента Ван Гога.
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