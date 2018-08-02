Лекция-концерт «Русский стиль в музыке»

Интерес к «народности» и размышления о национальной теме в царствования Александра II и Александра III определили популярность русского стиля не только в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, но и в музыке. При этом изобразительное искусство часто становилось для композиторов источником вдохновения: симфоническая поэма «Русь» Балакирева была навеяна памятником «Тысячелетие России», установленным в 1862 году в Великом Новгороде, а цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки» Мусоргского написан по мотивам рисунков архитектора Гартмана с выставки 1874 года.

На лекции-концерте музыковеда и пианиста Надима Айдарова будут представлены шедевры русской классики XIX века: «Картинки с выставки» Мусоргского, «Богатырская симфония» и фрагменты из оперы «Князь Игорь» Бородина, произведения Чайковского и др.

Надим Жавдетович Айдаров, — кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры истории русской музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Расписание цикла лекций:

09.08 - лекция Надима Айдарова «Русский стиль в музыке»

16.08 - лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве»

22.08 - лекция Нины Тарасовой «Русский стиль в моде»

Лекции проходят в лектории Музея Фаберже по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 21, Шуваловский дворец.

Начало лекций в 19:00. Продолжительность лекции: 1-1,5 часа.

Стоимость билета на одну лекцию - 450 рублей.

Стоимость билета для студентов и школьников - 200 рублей.

Льготный билет можно приобрести только в кассе музея, при предъявлении документа удостоверяющего льготу.

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