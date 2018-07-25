5 августа на одной из самых красивых крыш Санкт-Петербурга пройдет джазовое шоу в честь дня рождения великого Луи Армстронга!

Один из самых востребованных джазовых коллективов Санкт-Петербурга - "Sweet Hot Jazz Band" со своим бессменным лидером Вовой Чё Морале, продолжая музыкальные традиции самого Армстронга, сыграет не просто джазовый концерт, а представит публике настоящий моноспектакль, декорацией к которому станет вид с высоты на прекрасный Петербург.

Музыканты исполнят лучшие произведения из репертуара «короля джаза», а в перерывах между песнями гости услышат удивительные истории о ярких фрагментах творческой жизни маэстро, не останутся без внимания и популярные хиты его современников.

Танцы, истории и нестареющие шедевры великого музыканта - все это элементы великолепного шоу!

Фронтмен коллектива – Вова Чё Морале – поющий трубач, в совершенстве владеет искусством скэта (вокальной импровизации), прародителем которого является Луи Армстронг.

Джазовый концерт «ARMSTRONG SHOW» – это настоящее интерактивное шоу в классических американских традициях прошлых лет , где слушатели станут участниками музыкального процесса, а атмосфера концерта на крыше подарит гостям новые непередаваемые ощущения во время события и приятные воспоминания после.

Первые 50 билетов продаются по специальной цене! Купить билеты можно на сайте: https://vk.cc/8fh7RN

Happy B-Day Louis Daniel «Satchmo» Armstrong!

Телефон 645-10-40

Адрес крыши: Аптекарский пр.дом 4 / крыша HI-HAT

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