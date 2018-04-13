Победители XIII конкурса МЕЦЕНАТА МИНАКОВА

12 апреля в конференц-зале Музея Академии художеств прошла торжественная церемония награждения лауреатов XIII конкурса «Семейные ценности“ Премии Игоря Минакова.



На фото: работа \\“Семейный круг\\“, I премия в номинации \\“Архитектура\\», авторы: Артем Гаврилов, Илья Сухаревский, Михаил Червонный, 2 и 4 курсы архитектуры

Автор фото: Евгений Коршенков

На церемонии в ожидании результатов конкурса собрались главные участники события: ученики Лицея имени Иогансона, студенты и преподаватели Института имени Репина.

По решению жюри победителем в номинации «Живопись» стала работа «Ожидание» Ксении Истоминой (6 курс ф-та живописи). Первой премии в номинации «Скульптура» удостоена работа «Тепло» Заурбека Дзуцева (4 курс ф-та скульптуры). Лауреатом I премии в номинации «Графика» стал автор работы «От сына к сыну» студент 4-го курса факультета живописи Дмитрий Смирнов. В номинации «Архитектура» I премию вручили авторам проекта «Семейный круг» Артему Гаврилову, Илье Сухаревскому и Михаилу Червонному, студентам 2-го и 4-го курсов факультета архитектуры. В специальной номинации для лицеистов «Юный художник» первой премии удостоена работа «Вместе теплее» Аманты Тэпс.

По результатам голосования посетителей выставки работы-победители в номинации «Общественное признание»: картина «Выпуск 41-го года. Посвящение И.Л. Дегену» Александры Щеголевогй (3 курс ф-та живописи) и скульптура «Здравствуй, Тео» Виталия Зеленко (3 курс ф-та скульптуры).

Преподаватели и администрация лицея имени Иогансона и Института имени Репина поздравили участников конкурса с успешным открытием выставки в парадном Рафаэлевском зале, отметили высокий уровень и разнообразие работ и поблагодарили мецената Игоря Минакова за проведение ежегодных конкурсов и поддержку талантливой молодежи.

По признанию художника Андрея Скляренко:

«Выставка поразила своей продуманностью, взвешенностью и содержанием. Скульптуры удивили новыми формами и материалом, а живопись была довольно традиционной, наполнена серьезным настроением. В поиске новых форм и активностью отличились художники графики. Несмотря на появление объектов современного искусства, выставка в целом продемонстрировала традиционную школу. Мы порадовались теме конкурса, она отвечает не только общественному запросу, но и академической школе».

Выставка в Рафаэлевском зале музея, ставшая завершительным этапом XIII конкурса, открылась 6 апреля. На ней соревновалось 219 живописных, скульптурных, графических и архитектурных работ. В работе жюри вместе с ректором Семеном Михайловским принимали участие: проректор Андрей Скляренко, деканы факультетов Александр Чувин, Андрей Новиков, Максим Раздобурдин, а также заведующие кафедрами и отделениями: Валентин Свешников, Владимир Песиков, Константин Бекетов. В номинации «Живопись» соревновались 67 картин; в «Графике» – 49; в «Скульптуре» – 60, в «Архитектуре» – 23, в номинации «Юный художник» – 20 школьных работ. Выставка-конкурс «Семейные ценности» продолжит работу до 15 апреля в Рафаэлевском зале Музея Академии художеств.На церемонии XIII конкурса прошли 20 награждений, 23 студента и лицеиста стали лауреатами. За 12 лет ежегодных конкурсов 300 молодых художников получили в этом проекте поддержку мецената.Конкурсы Минакова – благотворительный проект, организованный для талантливой молодежи по инициативе петербургского бизнесмена. Главным достижением благотворительной программы мецената остается его приверженность заявленным целям: поддержка талантливой молодежи и оказание адресной помощи молодым художникам.