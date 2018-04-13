ОНФ добивается присвоения одной из улиц Санкт-Петербурга имени дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, поддержали инициативу Федерации космонавтики России и общественности северной столицы об увековечении в Санкт-Петербурге в рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе» имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта и выдающегося ленинградца Георгия Гречко. Данный проект предполагает присвоение имен выдающихся личностей учебным заведениям и объектам городской инфраструктуры.

Георгий Михайлович Гречко скончался 8 апреля 2017 г. в возрасте 85 лет. Петербуржцы начали активно ходатайствовать о присвоении его имени одной из улиц города, а уже 12 апреля 2017 г. с инициативой об увековечении памяти легенды российской космонавтики выступил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Общественник напомнил, что ранее имена присваивались только по истечении 20 лет со дня смерти героев, однако три года назад губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление с изменениями, согласно которым память Героев, в том числе, Советского Союза, может быть увековечена до истечения 20-летнего срока. Решение принимает Санкт-Петербургская межведомственная комиссия по наименованиям (топонимическая комиссия).

«Известно, что на аллее Героев в Парке Победы есть памятник летчику-космонавту Георгию Гречко, и присвоение улице его имени будет нашей данью памяти легендарному ленинградцу, прославившему наш город и станет важным элементом воспитания будущих поколений. Поэтому представители петербургского штаба ОНФ посчитали необходимым помочь петербуржцам увековечить память космонавта Гречко и обратились в топонимическую комиссию с просьбой присвоить его имя улице или проспекту в Санкт-Петербурге. Инициатива Народного фронта была принята положительно. В конце апреля состоится заседание, на котором будет рассмотрен данный вопрос», - сообщил Сергей Вострецов.

Кроме того, активисты ОНФ обратятся к руководству средней общеобразовательной школы №5 Василеостровского района Санкт-Петербурга, которую в 1949 г. окончил Георгий Гречко, с просьбой рассмотреть предложение о присвоении школе имени ее знаменитого ученика.