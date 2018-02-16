Фонд международного фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга» –победитель конкурса Президентских грантов на 2018 год представляет уникальный масштабный музыкально-просветительский проект «Музыка Российской Государственности» в Президентской библиотеке.

16 февраля 2018 года в 20:00 в Большом зале Президентской библиотеки на Сенатской площади (Историческое здание Святейшего Синода) Петербургской публике и гостям нашего города будет представлен новый, уникальный культурно-просветительский проект «МУЗЫКА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ».

Первый концерт проекта посвящен основателю Санкт-Петербурга, великому реформатору Императору Петру I и его эпохе. Зрители узнают об огромном влиянии царя на развитие музыкальной культуры, о том, что именно при этом правителе зародилась привычная для нас форма «концертов», о Петровских ассамблеях, об инструментах, на которых играл сам царь Петр, узнают о том, что Император не только обладал замечательным басом, но и сам пел в хоре при посещении северных монастырей, услышат произведения, которые он исполнял.

Музыка России и Западной Европы эпохи Петра Великого в концерте 16 февраля будет представлена всемирно известными коллективами и исполнителями. Слушатели будут иметь возможность насладиться звучанием Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, пением Праздничного хора Свято-Данилова Московского монастыря, шедеврами эпохи барокко от ансамбля старинной музыки Barocco Concertato, завораживающей дробью ритмического шоу барабанщиков.

«Музыка Российской государственности» – цикл из десяти мультимедийных концертов в сопровождении увлекательного повествования знаменитого российского историка, писателя, создателя исторического проекта «Россия – моя История» Александра Мясникова.

Каждый концерт посвящен одному Российскому Императору и его музыкальной эпохе, от Петра I до Николая II. Все концерты музыкально-просветительского проекта проходят в Президентской библиотеке (историческое здание Святейшего Синода).

Исторические тексты Александра Мясникова, сопровождающие музыкальные выступления, далеки от сухой академичной лекции. Выступления писателя отличаются живой подачей, автор знакомит зрителя с историческими персонажами в увлекательной форме, украшая повествование малоизвестными фактами биографий и личностей героев. Его рассказы не оставляют равнодушным даже людей, далеких от исторической науки.

Александр Мясников – историк государственного уровня, регулярно консультирующий Президента Российской Федерации по историческим вопросам.

Музыкальная часть проекта не менее уникальна. На концертах будут звучать не только известные, но и редкие музыкальные артефакты, открывающие нам многие музыкальные (и не только) тайны великих эпох.

В музыкальной культуре Российской империи тесно переплетены традиции многих европейских стран. И в концертах принимают участие звезды мировой сцены, которые своим творчеством раскроют перед нами все элементы, из которых складывалась русская музыкальная культура.

«Музыка российской государственности» – проект государственной важности, призванный популяризировать классическую музыку, вызвать интерес к изучению Российской истории, особенно у молодой аудитории, с помощью ненавязчивого, увлекательного и современного подхода.

Продолжительность — 2 часа

Стоимость билетов — 1000-3000 рублей