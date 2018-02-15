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Масленичные гуляния в «Янила Кантри»

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Автор: shigapova
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Фото:
Ленстройтрест
На территории ЖК «Янила Кантри» состоится празднование Масленицы для всего Заневского городского поселения

17 февраля в 15.00 на территории ЖК «Янила Кантри» состоится празднование Масленицы для всего Заневского городского поселения, организованное клиентским сервисом «Ленстройтреста» совместно с Янинским культурно-спортивным досуговым центром.
Народные гуляния, посвященные проводам зимы, проводятся «Ленстройтрестом» уже третий год – в тесном сотрудничестве с Янинским досуговым центром (МБУ Янинский КСДЦ). Взрослые и детские коллективы Янинского КСДЦ специально для Масленицы в «Янила Кантри» готовят насыщенную творческую программу. Это вокальные и танцевальные номера, хороводы, пляски и спортивные состязания. Гостями праздника станут средневековые богатыри, которые проведут несколько показательных боёв.
Детей на празднике в «Янила Кантри» порадует яркая карусель, батуты, призовые аттракционы. В торговых фермерских лавках можно будет приобрести мёд, колбасы, мясо и молочную продукцию. Все гости смогут угоститься масленичными блинами и горячими напитками. Кульминацией праздника станет сожжение чучела зимы.
Масленичные гуляния – одно из множества мероприятий, которое клиентский сервис «Ленстройтреста» проводит в построенных компанией кварталах, следуя философии «ЖИВИ!». Провожать зиму в этот день будут также в финском городке «Юттери» и шведском квартале IQ Гатчина.
Источник: Ленстройтрест
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