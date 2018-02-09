ента новостей

23:22
Маркович и Уайт сыграли друг против друга в Евролиге
15:12
Проект строительства участка трассы А-121 Санкт-Петербург - Сортавала
12:53
В Главном штабе открыта фотовыставка Бориса Смелова
12:45
В Музее Достоевского выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»
12:27
В Красном Селе обокрали пожилую женщину
12:22
В Приморском районе с поличным задержали "карманника"
12:05
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют три съезда
08:46
Отношение к Олимпиаде
00:53
Евролига: ЦСКА проиграл матч-триллер в Валенсии, у Де Коло – 30 очков
23:50
На кого ещё рассчитывает Олег Знарок на Олимпиаде кроме Шипачёва и Гусева
16:42
Будут ли петербуржцы сортировать мусор?
12:07
Крымская вариация
11:39
В Центральном районе пенсионерка стала жертвой мошенника
11:30
В Ленобласти задержаны двое автоугонщиков
11:19
В Ленобласти молодой мужчина соблазнил школьницу
11:00
Общественники предложили создать при МВД отряды волонтеров безопасности
07:43
Важность науки
00:46
«Зенит» победил в Турине и вышел в плей-офф Еврокубка
14:35
Шатов покинул «Зенит» вслед за Дзюбой и Новосельцевым
13:22
Реконструкция моста с грифонами в Санкт-Петербурге
13:15
В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке
12:58
Концерты проекта «Классика в темноте»
11:04
В Центральном районе ограблен салон связи
10:59
В Ленобласти шестеро в масках ограбили дом предпринимателя
09:26
Почерневший снег
21:10
Цикл лекций «Париж эпохи Модильяни» в Музее Фаберже
18:50
Отчет об использовании бюджета огорчил губернатора Петербурга
16:56
Владимир Путин официально зарегистрирован Центризбиркомом
12:01
Театральная акция ко дню всех влюбленных
11:27
Выставка «Мастера акварели-2018»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Главном штабе открыта фотовыставка Бориса Смелова

В Главном штабе открыта фотовыставка Бориса Смелова

0
94
Автор: Вадик Котов
+1
Фото:
cityspb.ru
Выставка фотографий Бориса Смелова открылась в Главном штабе.

В Главном штабе, Большая Морская улица, 6/8 открылась выставка фотографий Бориса Смелова.

Борис Смелов - один из важнейших ленинградских и петербургских фотографов. Критики восхищаются его работами, называя мастером "светописи", и ставят его в число лучших европейских фотохудожников.

На его черно-белых снимках запечатлен Ленинград-Петербург 70-90-х годов - город сумрачный, холодный, подчас пугающий, а временами - невероятно лиричный. Творческая манера Смелова стала причиной стойкой неприязни ленинградского руководства - в советские времена у него была только одна выставка, да и та просуществовала меньше суток. Из-за этого Смелов долгие годы занимался неофициальным, подпольным творчеством.

Эрмитажная выставка состоит из двадцати работ, переданных в дар музею коллекционером Гордеевым в 2015 году, а ее открытие приурочено к двадцатилетию со дня смерти фотографа.

Выставка будет работать c 18 января, 10:00 по 1 апреля, 18:00.
Источник: cityspb.ru
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-12-2016, 08:26
Открылась выставка фотографий Валерия Плотникова
18-03-2016, 17:34
Выставка фотографа Александра Петросяна «Шедевры»
16-11-2015, 16:39
Фотовыставка «Чувства и вдохновение»
19-05-2015, 08:23
Выставка фотографий «Волшебный Петербург»
30-04-2015, 07:39
Фотовыставка посвященная военной тематике
11-04-2015, 09:22
Выставка «Берлин.Май»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
237
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
206
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
346
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
232
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
Наверх