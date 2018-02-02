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Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»

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97
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше» на сцене Российской национальной библиотеки

10 февраля 2018 года на сцене Российской национальной библиотеки спектакль «Кошка на раскаленной крыше» Молодежного театра Эксперимент.

Молодежный театр Эксперимент - это команда единомышленников, как профессионалов, так и любителей, которых объединяет верность принципам русского Психологического театра.

Спектакль «Кошка на раскаленной крыше» -Лауреат в IV номинациях Царскосельского фестиваля "Весь мир - Театр" 2016г.
Лауреат городского фестиваля Домов молодежи 2016г.

Молодежь интуитивно чувствует то единственное, что может спасти наш безумный мир, а именно - любовь. При некотором размышлении так считают и люди старших поколений.
Что же происходит с нами, когда мы становимся "взрослыми"? Что уходит от нас? И что же такое должно произойти, чтобы мы вернулись к своим корням, так понятным нам в молодости и забытыми потом, в ежедневных проблемах и невзгодах?

Спектакль "Кошка на раскаленной крыше", это история о наших нравственных основах, о тех неправдах в которых мы живем, воздвигая их, как нерушимые стены нашего якобы комфортного бытия. Это счастье, что рядом с нами, всегда есть хотя бы один человек, который упорно сохраняет в себе человеческое, личное, доброе и готов с радостью делиться теплотой.
Только любовь, спасет этот мир, от разрушения нами.
Драма по одноименной пьесе Т. Уильямса
Спектакль идет 1.30 минут, категория 16+

Действующие лица и Исполнители:

Мегги - Анастасия Гукалова
Брик - Сергей Усачев
Мей - Надежда Медведева
Гупер - Александр Генча
Большая Ма - Анастасия Лазарева
Большой Па – Иван Белов
Аббатиса – Анна Кочева
Сестра Карон – Маргарита Шеина
Сестра Мэгдейлн – Анастасия Бегунова
Доктор Бау - Бато Будаев
Миссис Бау - Анастасия Гринь

Оформление - Молодежный театр Эксперимент. Постановка Виктора Грицаенко
Спектакль пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский просп., 165, корп.2.
Время: 16:00
Билеты: от 300-600 рублей
Источник: Молодежный театр Эксперимент
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