Выставка мировых рекордов и невероятных фактов «ТИТИКАКА»

До 1 сентября 2018 в арт-пространстве «Место встречи «Казанская, 7» проходит «ТИТИКАКА» – первая в России выставка мировых рекордов и невероятных фактов

Залезть в полноразмерное сердце синего кита или сфотографироваться в челюстях мегалодона жители и гости Санкт-Петербурга смогут в старинном здании XIX века по адресу ул. Казанская, 7.

На выставке собрано более 60 диковинных, а порой и шокирующих экспонатов со всего света и предметы, ставшие культовыми для своей эпохи: от первой куклы Барби до самого крохотного авто в мире — 134-сантиметрового Peel P50.

– Для нас большая гордость представлять этот автомобиль на выставке, ведь он впервые ввезен в Россию. Чтобы доставить его с острова Мэн, мы прошли все круги «таможенного ада», — рассказывают организаторы и приглашают увидеть редкий экземпляр британского автопрома своими глазами.

К слову, большинство предметов выставка «ТИТИКАКА» представляет в подлиннике, чем и вызывает неподдельный интерес у детей и взрослых. Вам доводилось, например, видеть настоящие яйца динозавра?!

А еще, здесь «ожили» самые интересные герои Книги рекордов Гиннесса, вроде Этель Грейнджер — женщины, в угоду мужу похудевшей в талии до 33 сантиметров.

Всего на выставке четыре тематических зала: «Чудеса природы», «Необычные люди», «Темные пятна истории» и «Сделано в России». Коллекция последнего поразит даже тех, кого обычно сложно удивить. Гости смогут разглядеть в микроскоп микроминиатюры русских Левшей: бумажного журавлика длиной четыре миллиметра, подкованную блоху или скульптуры на кончиках карандашей от уфимца Салавата Фидаи. Не так давно этот мастер закончил свою новую работу — вырезал из грифеля портрет президента США Дональда Трампа.

Примечательно, что атмосфера, погружающая в мир невероятных рекордов, максимально интерактивна: многие экспонаты можно трогать, со всеми можно фотографироваться. Для самых маленьких посетителей «ТИТИКАКИ» подготовлена «песочница» с гигантскими блоками Lego.

Выставка «ТИТИКАКА» будет интересна людям всех возрастов: от дошкольников до старшего возраста — ведь она круто расширяет кругозор и дает пищу для ума любознательным и пытливым.