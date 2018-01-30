ента новостей

16:01
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда
14:40
Выставка мировых рекордов и невероятных фактов «ТИТИКАКА»
14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
12:20
В Невском районе ударили ножом мигранта
12:11
Разбойное нападение на цветочный магазин в Ленобласти
12:05
В Петродворцовом районе задержан автоугонщик
11:50
Студентов приглашают участвовать в “Солнечной регате - 2018”
09:19
Падение рождаемости
00:18
Шкулявичус не спас: волейбольный «Зенит» снова побеждает
21:47
«Химки» с трудом победили «Автодор», у Шведа – 21 очко
20:55
Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»
12:35
В Невском районе изнасиловали школьницу
12:28
В Санкт-Петербурге пройдет праздник зимнего спорта
12:24
Совет Безопасности РФ провел в Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли
09:33
Протест оппозиции
08:42
В Петербурге задержали мошенницу в сфере недвижимости
12:26
В Адмиралтейском районе кавказец надругался над падчерицей
19:19
Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»
22:12
15 российских игроков СКА вошли в Олимпийскую заявку
17:06
Студотряды: «Невский Десант» получил путевки
16:53
На Марсовом поле открылась культурно-историческая зона
16:51
На Марсовом поле зачитают письма солдат, которые не успели отправить домой
12:51
Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня освобождения города от блокады
12:48
Реконструкция Победного салюта
11:57
В Ленобласти задержаны наркосбытчики
11:43
В Курортном районе мужчина ножом ударил жену и дочь
11:34
В Петроградском районе ограбили коммерческую фирму
07:44
Забота о людях с нарушенным интеллектом
00:34
«Зенит» сокрушил «Славию» Данни со счётом 5:1, чудо-гол забил Терентьев
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Выставка мировых рекордов и невероятных фактов «ТИТИКАКА»

Выставка мировых рекордов и невероятных фактов «ТИТИКАКА»

0
90
Автор: Станислав Котов
0
Фото:
visit-petersburg.ru
В арт-пространстве «Место встречи «Казанская, 7» проходит «ТИТИКАКА» – первая в России выставка мировых рекордов и

До 1 сентября 2018 в арт-пространстве «Место встречи «Казанская, 7» проходит «ТИТИКАКА» – первая в России выставка мировых рекордов и невероятных фактов
Залезть в полноразмерное сердце синего кита или сфотографироваться в челюстях мегалодона жители и гости Санкт-Петербурга смогут в старинном здании XIX века по адресу ул. Казанская, 7. 

На выставке собрано более 60 диковинных, а порой и шокирующих экспонатов со всего света и предметы, ставшие культовыми для своей эпохи: от первой куклы Барби до самого крохотного авто в мире — 134-сантиметрового Peel P50.

– Для нас большая гордость представлять этот автомобиль на выставке, ведь он впервые ввезен в Россию. Чтобы доставить его с острова Мэн, мы прошли все круги «таможенного ада», — рассказывают организаторы и приглашают увидеть редкий экземпляр британского автопрома своими глазами.

К слову, большинство предметов выставка «ТИТИКАКА» представляет в подлиннике, чем и вызывает неподдельный интерес у детей и взрослых. Вам доводилось, например, видеть настоящие яйца динозавра?!

А еще, здесь «ожили» самые интересные герои Книги рекордов Гиннесса, вроде Этель Грейнджер — женщины, в угоду мужу похудевшей в талии до 33 сантиметров.

Всего на выставке четыре тематических зала: «Чудеса природы», «Необычные люди», «Темные пятна истории» и «Сделано в России». Коллекция последнего поразит даже тех, кого обычно сложно удивить. Гости смогут разглядеть в микроскоп микроминиатюры русских Левшей: бумажного журавлика длиной четыре миллиметра, подкованную блоху или скульптуры на кончиках карандашей от уфимца Салавата Фидаи. Не так давно этот мастер закончил свою новую работу — вырезал из грифеля портрет президента США Дональда Трампа.

Примечательно, что атмосфера, погружающая в мир невероятных рекордов, максимально интерактивна: многие экспонаты можно трогать, со всеми можно фотографироваться. Для самых маленьких посетителей «ТИТИКАКИ» подготовлена «песочница» с гигантскими блоками Lego.

Выставка «ТИТИКАКА» будет интересна людям всех возрастов: от дошкольников до старшего возраста — ведь она круто расширяет кругозор и дает пищу для ума любознательным и пытливым.
Источник: Visit Peterburg
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

7-12-2016, 08:43
Новая выставка в Юсуповском дворце
14-07-2015, 07:23
Выставка «Поцелуи России»
3-07-2015, 09:09
В городе на Неве состоялось открытие уникальной выставки голограмм
18-04-2015, 09:35
Показ военной техники в рамках конкурса «Юнармеец»
29-11-2014, 07:14
История новогодних игрушек перед глазами петербуржцев
29-04-2013, 06:29
Шоу-выставка «Автовернисаж на Неве»: Premium Edition

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
123
Сегодня, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
95
Сегодня, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
0
197
23-01-2018, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
0
211
19-01-2018, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
Наверх