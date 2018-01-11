Фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»

По традиции в рамках фестиваля состоятся концерты звезд гитарной музыки – известных гитаристов и деятелей гитары России и зарубежных стран. Перед многочисленной аудиторией выступят лауреаты международных конкурсов, гитаристы-композиторы, педагоги, члены международного жюри.

14 января 2018 г., в 19:00 пройдет Гала-концерт «Звезды гитарной музыки». В концерте прозвучит музыка для гитары различных жанров и стилей от Ренессанса до наших дней. Будет исполнена старинная, классическая и современная музыка. Наибольший интерес представляет гитарная музыка, имеющая яркую этническую направленность. Это традиционные мелодии песен и танцев Испании, ритмы фламенко, этнические зарисовки Мексики, Бразилии, Аргентины, европейская гитарная классика и новые произведения современных отечественных и зарубежных композиторов.

19 января 2018 г., в 19:00 состоится Гала-концерт лауреатов и гостей. В концерте примут участие лауреаты XV международного конкурса «Виртуозы гитары» и гости – члены международного жюри: лучшие гитаристы из различных городов России и зарубежных стран, играющие на классической, семиструнной, акустической, электрогитаре, бас-гитаре, продемонстрируют свое искусство владения инструментом. Перед зрителями выступят победители в номинациях: «Конкурс свободных программ», большие и малые гитарные ансамбли. В программе концерта прозвучит сочинение петербургского композитора Сергея Ильина для миди-гитары в сопровождении сводного фестивального гитарного оркестра. Руководитель и дирижер – Хельмут Остеррайх (Германия).