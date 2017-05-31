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День рождения Петербурга завершился грандиозным концертом

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
"Классика на Дворцовой" порадовала горожан

Серверная столица отметила вот уже 314 дату со дня основания. В честь торжества на главной площади состоялся концерт "Классика на Дворцовой". Приняли участие мировые знаменитости балета и оперы. С днем рождения города петербуржцев и гостей Северной столицы поздравили председатель ЗакСа В. Макаров и губернатор Г. Полтавченко. «Город наш еще молодой. А это значит, что он энергичен, красив, задорен, дарящий добро людям», - произнес речь
градоначальник. Город нынче получает презенты, в частности особенным торжеством был состоявшийся концерт на Дворцовой площади. На главной площади города выступили артисты ведущих мировых оперных сцен - Ковент Гарден, Ла Скала, Венской оперы, Метрополитен Опера, представители российской оперной сцены.
На сцену выходили: Дмитрий Хворостовский (Россия), 1 из ведущих теноров 21 века Марсело Альварес (Аргетина), сопрано Соня Йончева (Болгария), Даниэлль Де Низ (Австралия), солистка "Марииннки" Вероника Джоева, солист Большого Театра Алексей Татаринцев. Хореографическую часть шоу представили актеры Питерского академтеатра балета им. Л. Якобсена, знатоки фламенко Урсула Лопес и балет Тодес.

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