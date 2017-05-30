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Особую программу ко Дню города приготовил книжный салон

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Необычное решение для детей и взрослых

В честь даты основания Северной столицы организаторы книжного салона приготовили для гостей уникальную культурную программу. Старт был дан с номера дуэта "КВАМ". Участники этого мини-коллектива познакомили малышей и их пап и мам с "Театром кукол". У детей был шанс подняться на подмостки и попробовать самостоятельно сделать игрушку из материалов, находящихся под рукой. А еще за короткое время выучить непростую партию в балете.
В 12:00 по Московскому времени состоялась зарядка под руководством известного блогера и приверженца здорового питания, автором "Бешеной суши" Василием Смольным. Перед публикой также выступил народный артист РФ Сергей Мигицко. Совместно с участниками оркестра "Северная симфония", театра "Мюзик-Холл" он познакомил публику со спектаклем "КРОКОДИЛ" (поставленный по мотивам рассказов К. Чуковского). Показ состоялся в 13:15. Потом на сцену вышли юные танцоры из «Непосед».
В 15:00 посетители насладились концертом военных коллективов пляски и песни. Перед зрителями солировали лучшие военные ансамбли от Калининграда до Чукотки. После 17:00 гостей мероприятия ждали творческие вечера с Н. Стариковым и Э. Радзинским. И завершился праздник выступлением поэтессы М. Кацубы и исполнением вечных хитов ВИА «Пролетарское Танго»
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