Кушелевский хлебозавод признан региональным памятником

КГИОП пришел к заключению, что здание Кушелевского хлебного завода надо внести в единый госреестр как объект наследия культуры.

Как отмечают сотрудники «Питерец.ру», построен этот хлебозавод по схеме, что была разработана в 1927 году. Разработчиком нового производственного решения являлся инженер-конструктор Г. Марсаков. По его задумке все технологическое оборудование находилось на конвейерах-кольцах.

Возводилось здание в 1932-33 г.г. на Кушелевке. В центре предприятия была установлена вращающаяся круглая печь. Закваска опускалась в месильное отделение с верхних этажей, оттуда потенциальный хлеб попадал в отдел по разделке теста, а далее - в печь. По автоматизированной кольцевой хлеб доставляли на склады и в зону по отгрузке готовой продукции.

Кушелевский хлебозавод не останавливал производство в 1941-1945 годы и период Ленинградской блокады. За это легендарный завод г. Ленинграда 4 мая 1985 года был удостоен звания Ордена Отечественной войны I степени. В 1998 году в память о пекарях, трудившихся в годы ВОВ, был установлен памятник – девочка держит в руках кусочек хлеба.