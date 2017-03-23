Выставку Айвазовского посетило около четверти миллиона человек

Накануне подошла к концу выставка, приуроченная к двухсотлетию художника-мариниста И.К. Айвазовского. С 22.12.2016 г. в Бенуа-корпусе проходила выставка творений И. Айвазовсого, посвященная двухвековой дате.

Параллельно с хранившимися в музейном фонде пятьюдесятью четырьмя холстами в юбилейную экспозицию вошли работы из собраний заповедных музеев «Царское село», «Петергоф», а также военно- морского исторического учреждения.

Выставка заинтересовала как поклонников творчества выдающегося мариниста, так и тех, кто только начал постигать азы изобразительного искусства. В 1-е дни проведения мероприятия перед парадным входом выстраивалась длинные очереди. Тех, кого тянула великая сила искусства, готовы были стоять по несколько часов, чтобы лично увидеть картины Айвазовского. Однако прошла 1-я декада марта, а интерес не пропадал – очередей стало немного меньше, но все же они сохранялись. Администрация Русского музея была вынуждена продлить работу касс до девяти вечера. 21 марта в Русском музее подвели результаты – за первый квартал 2017 г. выставку в честь 200 летия Ивана Константиновича посетили около 280 000 человек.