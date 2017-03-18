Культурная жизнь северной столицы этой весной ознаменовалась еще одним событием. Движение учащихся школ (РДШ) в сотрудничестве с природным фестивалем (а проводится он в масштабах всей России) «Первозданная Россия» объявляет конкурс по фото среди учащихся школ от Калининграда до Камчатки. Началось мероприятие шестнадцатого марта в известном фотобанке – Росфото. На конкурсе будут представлены анимационные фотографии, снимки лесов, полей морей, океанов и мини-кадры. Шанс увидеть уникальнейшие работы фотографов, снимающих природные ландшафты, получат граждане и РФ, и зарубежья. Школьникам, увлекающимся фотографией выпал уникальный шанс проявить свой талан. На протяжении всего 2017 г. в РДШ будут приниматься детские фотоработы с целью отбора лучших. После снимки выставят на фестивале пейзажей России первозданной. Основной фактор отбора – фотоснимок должен быть сделан в нашей стране и на нем должно быть изображение природы, где не ступала нога человека. В сентябре текущего года жюри смотров прошлых лет выберут двадцатку лучших снимков школьников в пятерке номинаций:

• в мире фауны

• ландшафты

• Облик природы

• Природа и люди

• Приз симпатии зрителей

Сроки действия экспозиции до 30 апреля 2017 года.