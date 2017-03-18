Свежие новости

16:17
Генеральное консульство Республики Таджикистан открылось в городе на Неве
16:12
«Первозданная Россия»
13:57
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
13:02
Пожар на нефтебазе
12:41
ЦСКА и УНИКС потерпели обидные поражения в Евролиге
08:39
Время уборки
08:10
Снижение квартплаты
21:44
«Авангард» крупно победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии
18:42
Испугалась трижды
16:40
Сбил пешехода и уехал с места происшествия
15:37
В понедельник на КАД возможны отключения табло
14:54
Новые экспонаты выставки «Путешествие в Крым»
14:30
Конюхова Ирина: «Каждая экспедиция мужа зреет, как яблочко на дереве»
10:28
Сотрудничество с Таджикистаном
09:55
Наркоманов стало меньше
23:55
СКА прошёл московское «Динамо» в Кубке Гагарина
21:07
Оставили без денег и без питания
13:10
Страшный гололёд стал причиной страшного несчастья
10:09
Рестораны стали не по карману
09:35
Петербуржцы останутся без «Блокадного сада»?
09:34
«Бастиллия» в Петербурге
09:25
Столетний юбилей
23:26
Смертельное ЧП на территории Ленинградской атомной электростанции
22:29
Один из серьёзных угонщиков пойман, но это лишь капля в море
21:10
Магнитогорский «Металлург» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина
17:54
Марка с изображением Михайловского замка вышла в почтовое обращение
17:47
Владелец “Общей газеты” Александр Рощин отправится на допрос в Следственный комитет
12:14
СКА нужна ещё одна победа над московским «Динамо»
11:29
Объединение проездных
11:03
Компенсация и должность
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Первозданная Россия»

«Первозданная Россия»

0
23
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Уникальный фотоконкурс для школьников

Культурная жизнь северной столицы этой весной ознаменовалась еще одним событием. Движение учащихся школ (РДШ) в сотрудничестве с природным фестивалем (а проводится он в масштабах всей России) «Первозданная Россия» объявляет конкурс по фото среди учащихся школ от Калининграда до Камчатки. Началось мероприятие шестнадцатого марта в известном фотобанке – Росфото. На конкурсе будут представлены анимационные фотографии, снимки лесов, полей морей, океанов и мини-кадры. Шанс увидеть уникальнейшие работы фотографов, снимающих природные ландшафты, получат граждане и РФ, и зарубежья. Школьникам, увлекающимся фотографией выпал уникальный шанс проявить свой талан. На протяжении всего 2017 г. в РДШ будут приниматься детские фотоработы с целью отбора лучших. После снимки выставят на фестивале пейзажей России первозданной. Основной фактор отбора – фотоснимок должен быть сделан в нашей стране и на нем должно быть изображение природы, где не ступала нога человека. В сентябре текущего года жюри смотров прошлых лет выберут двадцатку лучших снимков школьников в пятерке номинаций:
• в мире фауны
• ландшафты
• Облик природы
• Природа и люди
• Приз симпатии зрителей
Сроки действия экспозиции до 30 апреля 2017 года.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

22-02-2017, 21:58
В Мариинском театре планируют отметить праздник Масленицы фестивалем
19-01-2017, 11:06
Портреты животных в русском музее
12-01-2017, 20:06
Ансамбль имени Александрова в поиске новых солистов
23-06-2016, 17:55
Выставка фотографий «Природа смотрит на тебя»
28-12-2015, 16:00
В год российского кино школьники со всей страны напишут письма о любимых фильмах
31-07-2015, 10:05
Заявки на поэтический конкурс О. Берггольц начнут принимать с первого августа

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
94
Вчера, 18:42
Испугалась трижды
0
108
Вчера, 16:40
Сбил пешехода и уехал с места происшествия
0
161
16-03-2017, 13:10
Страшный гололёд стал причиной страшного несчастья
0
338
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
Наверх