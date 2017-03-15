Турнир юных химиков

Наиболее эрудированные школьники собрались в Питере 13 марта, на Всероссийский турнир. По 19 марта 150 юных российских и казахстанских знатоков химии посоревнуются в знании этого предмета. Состязание проходит в Государственном университете - СПБГУ. Организаторы мероприятия организовали для ребят праздничное начало. Участники и гости посмотрели красочное химическое шоу, восхищались красочными экспериментами «Химический вулкан», «Джин из колбы» и «Метель», в основу которых положены первичное информирование по этому предмету.

Участники первенства, а это 30 команд школьников с 23 городов России и Казахстана, прошли отборочные этапы. Перед этим они несколько недель по командно разгадывали поставленные проблемы, готовили мультимедийные мнения. Теперь выступают с докладами о проделанной работе и готовят научных противников на доклады команд-соперников.

Стены университета объединили самых умных знатоков химии с Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Белгорода, Ижевска, Уфы, Челябинска, Казани. Многие из них тут получат не только привилегии при зачислении в университет, но и взойдут на порог научной деятельности.

Спонсорами этого мероприятия выступили Biocad, «Росатом» и «Эволюция».