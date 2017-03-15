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» » Турнир юных химиков

Турнир юных химиков

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
30 команд школьников с 23 городов России будут доказывать свое первенство

Наиболее эрудированные школьники собрались в Питере 13 марта, на Всероссийский турнир. По 19 марта 150 юных российских и казахстанских знатоков химии посоревнуются в знании этого предмета. Состязание проходит в Государственном университете - СПБГУ. Организаторы мероприятия организовали для ребят праздничное начало. Участники и гости посмотрели красочное химическое шоу, восхищались красочными экспериментами «Химический вулкан», «Джин из колбы» и «Метель», в основу которых положены первичное информирование по этому предмету.
Участники первенства, а это 30 команд школьников с 23 городов России и Казахстана, прошли отборочные этапы. Перед этим они несколько недель по командно разгадывали поставленные проблемы, готовили мультимедийные мнения. Теперь выступают с докладами о проделанной работе и готовят научных противников на доклады команд-соперников.
Стены университета объединили самых умных знатоков химии с Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Белгорода, Ижевска, Уфы, Челябинска, Казани. Многие из них тут получат не только привилегии при зачислении в университет, но и взойдут на порог научной деятельности.
Спонсорами этого мероприятия выступили Biocad, «Росатом» и «Эволюция».
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