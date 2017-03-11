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» » Лекция о зомби-апокалипсисе прошла в Петербурге

Лекция о зомби-апокалипсисе прошла в Петербурге

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Биолог института РАН провел лекцию «Ловкость наук и никакого мошенничества».

Сегодня в городе на Неве состоялось довольно таки необычное событие. А именно, в центре дизайна Artplay было проведено лекцию о паранормальных явлениях а также продуктах ГМО.
Известный биолог, который работает в Институте проблем передачи информации РАН делился с гостями своим видением того, как сама только вера человека в сверхъестественное может изменить всю картинку мировоззрения. Александр Панчин также одну часть лекции посвятил полностью продукции ГМО, что сегодня так боится каждый человек нашей страны. Общество убеждено, что именно продукты ГМО и есть причиной десятков тысяч случаев раковых заболеваний. Но вот известный биолог Панчин вовсе так не думает. И он пробовал посвятить собравшихся гостей в свою собственную теорию. Также А. Панчин рассказывал как же нам бороться с наступающим зомби-апокалипсисом, повествовал о том, можно ли его предотвратить, а и даже немного времени уделил идем-паразитам, что играют важную роль в механизме развития общества.
Многие присутствующие после посещения этой интересной лекции нашли для себя научно-практическое в том, что ране считали паранормальным, и даже в некотором роде магическим.

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