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» » В Русском музее открылась новая выставка

В Русском музее открылась новая выставка

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Выставка "Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества "Голубая роза" вдохновляет...

В Михайловском замке Русского музея для всех желающих посмотреть на новые шедевры художественного искусства открылась выставка "Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества "Голубая роза". Всего на выставке насчитывается около 80 работ вошедших в собрание Русского музея и КGallery. Каждая их них удивляет сочетанием ярких красок и разнообразными необычными персонажами, что отображают сюжет небольшой истории, которую хотел передать художник.
Помимо творений Борисова-Мусатова, в музее были выставлены картины Мартироса Сарьяна, Петра Уткина, Николая Сапунова, Павла Кузнецова, братьев Милиоти, Сергея Судейкина, Николая Крымова, что специально созданы с целью демонстрации весенней поры года и красоты окружающей природы. Также в сосав многогранной экспозиции вошли картины художников Николая Рябушинского, Ивана Кнабе и Николая Феофилактова. Их произведения являются менее известными, чем остальные, поэтому их изредка можно встретить где-либо еще. Несмотря на это, благодаря такому большому количеству картин, посетители Русского музея смогут оценить мастерство и творческий замысел художников, который передает каждая из них, где кроме природы в необычной манере отображается культурная жизнь россиян.
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