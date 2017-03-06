В Русском музее открылась новая выставка

В Михайловском замке Русского музея для всех желающих посмотреть на новые шедевры художественного искусства открылась выставка "Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества "Голубая роза". Всего на выставке насчитывается около 80 работ вошедших в собрание Русского музея и КGallery. Каждая их них удивляет сочетанием ярких красок и разнообразными необычными персонажами, что отображают сюжет небольшой истории, которую хотел передать художник.

Помимо творений Борисова-Мусатова, в музее были выставлены картины Мартироса Сарьяна, Петра Уткина, Николая Сапунова, Павла Кузнецова, братьев Милиоти, Сергея Судейкина, Николая Крымова, что специально созданы с целью демонстрации весенней поры года и красоты окружающей природы. Также в сосав многогранной экспозиции вошли картины художников Николая Рябушинского, Ивана Кнабе и Николая Феофилактова. Их произведения являются менее известными, чем остальные, поэтому их изредка можно встретить где-либо еще. Несмотря на это, благодаря такому большому количеству картин, посетители Русского музея смогут оценить мастерство и творческий замысел художников, который передает каждая из них, где кроме природы в необычной манере отображается культурная жизнь россиян.