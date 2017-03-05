Бесплатную выставку презентовал Музей петербургского авангарда

3 марта в Музее петербургского авангарда, расположенного в Доме Матюшина, Петроградского района состоялось открытие бесплатной выставки посвященной началу эпохи авангарда и периоду ее завершения.

В результате этого в истории становления советского государства осталось большое количество творческих достояний искусства. На выставке они представлены в виде целых коллекций живописных картин, которые передают дух Серебряного века и его виденье известными художниками того времени. Также в Музее авангарда есть разнообразные графические изображения с необычными декорациями и цветовой палитрой, манифесты и старинные книги, что отличаются своим как внешним, так и внутренним наполнением и написанием теста.

Кроме них посетители могут увидеть брошюры на политическую тематику и многое другое. Они были очень популярными в эпоху авангарда и активно задействованы в разных сферах деятельности. Еще в музее хранятся уникальные бытовые предметы, которые были на то время незаменимыми для использования, и семейные фотографии некоторых значимых людей для эпохи авангарда, что внесли большой вклад в ее развитие. Посетить выставку Музея авангард могут все желающие по пятницам с 11:00 до 18:00.