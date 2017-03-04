Серия концертов Родиона Щедрина

Серия концертов, посвященных Р. Щедрину, ожидает слушателей в Мариинском театре.

Блистательный создатель музыки и товарищ Государственного ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академического Мариинского театра, появился на свет в середине декабря 32-го года прошлого столетия, в столице России. Его отец был выпускником Московской консерватории, композитором и педагогом, а мать работала экономистом.

Самым главным музыкальным преподавателем юного Родиона стал его отец, который был одарён уникальным музыкальным даром. Его выделяла «магнитофонная» память (он мог сыграть мелодию после прослушивания), абсолютный слух. Музыка маленького Родиона окружала с самого детства, вечерами он часто слушал, как на скрипке играет его отец, также с братьями они часто создавали инструментальное трио.

В 41 году прошлого века маленький Родион начал посещать занятия школы-десятилетки при Московской консерватории. За свою карьеру он написал семь опер, пять балетов, три симфонии, четырнадцать концертов, и, помимо этого, многочисленные камерные, инструментальные, вокальные, хоровые произведения для программной музыки, музыки к кинематографическим картинам и театральным спектаклям.