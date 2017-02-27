ЭТАЖИ зазывают посетить экспозицию японских собак

В последний уикенд февраля Лофт Проект ЭТАЖИ любезно открыл для всех желающих выставку японских собак. Люди, которые не слишком углублены в понимание всяческих пород и разновидностей собак, обычно думают, что словосочетание «японская собака» обозначает собой животное, явно чем-то похожее или идентичное тому псу, который снялся в нашумевшем фильме «Хатико».

Так или иначе, а они от части правы, потому что японские собаки именно такие – очень миленькие, совершенно не схожи ни на какую иную породу, необычайно добрые и весьма верные, а кроме того крайне покладистые животные, которые обладают еще и уравновешенным характером. Однако же, истинное разнообразие пород японских собак удивляет и поражает. Среди них есть не только уже знакомая многим порода по вышеупомянутому фильму акита-ину, но и не менее популярные сикоку, сансю, сиба, японский терьер, кисю.

Всех представителей этих собак определяют такие характеристики строения их тела, как: клиновидная голова, глубокосидящие глаза, хвостик колечком. А вот различаются все эти собаки по своему окрасу и размеру.

Заявленное мероприятие подарит каждому из пришедших уникальную возможность познакомится с этими чудесными животными поближе.