Свежие новости

00:45
СКА и ЦСКА прошли в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина
22:23
Еще один праздник, связанный с военной тематикой, четко показал работу спецназа
22:15
ЭТАЖИ зазывают посетить экспозицию японских собак
20:01
Смертельная авария в Лужском районе
19:10
Комплекс выгодных сооружений
17:57
После победы над «Енисеем» баскетбольный «Зенит» сыграет с «Локомотивом»
17:32
Разбойники похитили блок видеонаблюдения
17:12
Первое место на фестивале «Помним. Гордимся. Верим» у петербуржцев
10:11
Прогноз по инфляции
09:51
Смерть Фаддеева
20:24
Невезучая заправка
20:20
Цветение сирени в Ботаническом саду Северной столицы
20:18
Как провели праздник Масленицы в Петербурге
19:38
Несовершеннолетний налётчик пытался украсть бутылку водки
20:20
СКА без Шипачёва снова разгромил «Витязь»
16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
15:31
Ограбление ювелирного салона на проспекте Стачек
10:33
Более 100 писателей и сценаристов посетили молодежный литературный форум
10:02
"Щи да каша – пища наша. Исто­рия питания воен­но­служащих в российской армии"
09:17
Импичмент Трампу
09:05
Барьеры в метро
20:50
Кот помог найти в коммуналке… мумию
19:56
Захаркин снова проиграл Билялетдинову в Казани
14:25
Город на Неве попрощался с народной артисткой С.Карпинской
14:24
Профессор СПбГУ открыл древнее письменное упоминание о рождении человека
14:15
«Лада» врезалась в столб и загорелась
10:41
В гости к северному соседу
09:59
Сделайте бесплатный проезд
00:10
12 минут «Зенит» был в 1/8 финала Лиги Европы, но пропустил
22:56
Массовая авария на набережной Лейтенанта Шмидта
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » ЭТАЖИ зазывают посетить экспозицию японских собак

ЭТАЖИ зазывают посетить экспозицию японских собак

0
34
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Лофт Проект ЭТАЖИ открыл выставку японских собак

В последний уикенд февраля Лофт Проект ЭТАЖИ любезно открыл для всех желающих выставку японских собак. Люди, которые не слишком углублены в понимание всяческих пород и разновидностей собак, обычно думают, что словосочетание «японская собака» обозначает собой животное, явно чем-то похожее или идентичное тому псу, который снялся в нашумевшем фильме «Хатико».
Так или иначе, а они от части правы, потому что японские собаки именно такие – очень миленькие, совершенно не схожи ни на какую иную породу, необычайно добрые и весьма верные, а кроме того крайне покладистые животные, которые обладают еще и уравновешенным характером. Однако же, истинное разнообразие пород японских собак удивляет и поражает. Среди них есть не только уже знакомая многим порода по вышеупомянутому фильму акита-ину, но и не менее популярные сикоку, сансю, сиба, японский терьер, кисю.
Всех представителей этих собак определяют такие характеристики строения их тела, как: клиновидная голова, глубокосидящие глаза, хвостик колечком. А вот различаются все эти собаки по своему окрасу и размеру.
Заявленное мероприятие подарит каждому из пришедших уникальную возможность познакомится с этими чудесными животными поближе.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

13-01-2017, 10:10
Расходы на собак
1-04-2016, 18:56
Фестиваль хаски состоится в Петербурге
8-09-2015, 23:08
Как ухаживать за собакой
24-01-2015, 07:47
На отлов собак власти выделили 27 миллионов
12-01-2015, 08:36
В Питере травят собак
19-12-2013, 21:59
Убийцы собак

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
64
Вчера, 20:01
Смертельная авария в Лужском районе
1
121
26-02-2017, 20:24
Невезучая заправка
0
141
25-02-2017, 16:18
Серьёзная авария на Свердловской набережной
1
98
24-02-2017, 14:15
«Лада» врезалась в столб и загорелась
Наверх